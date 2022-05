¿Qué es ser sexualmente fluida?, las mujeres lo son cada vez más

La sexualidad fluida es un término más actual e inclusivo que describe la sexualidad de una persona y que es abierta y cambiante, no basada en el género binario, y puede inclinarse con más fuerza hacia un género y permanecer abierta a todos los demás, dice el Dr. Chris Donaghue, autor del libro Sex Outside the Lines: Authentic Sexuality in a Sexually Dysfunctional Culture.