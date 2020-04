¿Habías escuchado el término sobre lo qué es ser sapiosexual? Las frases de "no es guapo o guapa, pero tiene algo", o "es que cuando habla no sé, me gusta", podría ser una señal de que seas una persona sapiosexual.





Sapiosexual es el concepto que se utiliza para referirnos al hecho de sentir atracción sexual y deseo por la inteligencia o por las cualidades morales de una persona.





Este no es un término nuevo, algunos casos son cuando los alumnos o alumnas se enamoran de sus profesores. No es que les gusten físicamente si no que les atraen intelectualmente.

Algo curioso es que la tecnología y las redes sociales ponen a prueba esta sapiosexualidad.

¿Por qué aceptas hablar con chico en Tinder? Además de sus fotos, también cómo te habla, saluda o intenta conquistarte. Al revés, la forma en cómo hablamos o escribimos las mujeres en estas aplicaciones también los atraen a ellos.

¿Quiénes son los sapiosexuales?

Los sapiosexuales o las sapiosexuales por lo regular tienen una necesidad más intelectual, buscan una conversación interesante, se sienten atraídos en adquirir conocimientos a través del diálogo con el otro.

¿Quiénes son más sapiosexuales los hombres o las mujeres?

De acuerdo con el diario La Vanguardia, las mujeres son más sapiosexuales que los hombres.



Los hombres se estimulan más a través de la vista, por lo tanto, a través del físico. En cambio las mujeres necesitan otros estímulos, siendo el oído uno de los principales. Por eso a través de la conversación los conocimientos de un hombre acostumbran a provocar atracción sexual.

También hay otras inteligencias que nos atraen cómo:



La inteligencia emocional



Esta inteligencia está relacionada con la gestión de sentimientos, de emociones, autoconocimiento, empatía, etcétera.



Inteligencia social



Esta lo podemos ver cómo nuestra pareja o crush se relaciona con los otros, el saber estar, el ser extrovertido, tener sentido de humor, saber ganarte a la gente, entre otros rasgos.

La inteligencia sexual y erótica

Esta cualidad está relacionada con el juego sensual que uno sabe crear y despertar al otro potenciando el deseo y la seducción.



Recordemos que nuestro principal órgano sexual es nuestro cerebro, y cualquier de estas inteligencias puede despertar un ponente atracción hacia el otro.



Además de estas características que nos pueden atraer del otro o la otra, también está el aspecto físico y "la química" que se genera en el primer contacto. Este tipo de interacción no es consciente, no hacemos un razonamiento al respecto; simplemente, la sentimos.



La atracción intelectual se da después de la atracción física, ya que hemos tenido mayor interacción con la otra persona.



Cuidado



Las personas sapiosexuales con baja autoestima pueden llegar a "idealizar" a la otra persona lo que generará una relación de codependencia, creando así una relación asimétrica y tóxica.