¿Qué es "salir consigo misma", al estilo Emma Watson?

"Tengo 29, y estoy como, ´Dios mío, me siento tan estresada y ansiosa´. Y me doy cuenta de que es porque hay muchísimos mensajes subliminales. Si no te has hecho una casa, no tienes marido, no tienes un bebé y vas a cumplir 30 años, si no estás en un buen lugar, seguro y estable en tu carrera, o todavía estás resolviendo tu vida... Se suele sentir mucha ansiedad".