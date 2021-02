¿Qué es la pornovenganza?

Es importante saber que la pornovenganza es la difusión de imágenes o videos íntimos en la redes sociales sin el consentimiento de la persona que aparecen en dichos elementos, aparte de las redes sociales también entrarían medios de comunicación como la mensajería instantánea y aplicaciones, también se debe de tener en claro que para el código penal la pornovenganza es considerada como una extorsión.

Lo que se difunde son las imágenes o videos que son filmados y grabados durante la intimidad para uso personal y privados, que sin embargo, son difundidos generalmente por ex parejas o personas que con saña buscan vengarse de alguna ruptura amorosa o en el peor de los casos por parte de tu pareja, sin tu consentimiento y sin que tu estés informado o informada.

Regularmente la viralización y publicación de estas imágenes se realiza en sitios para adultos, haciendo nuevos perfiles que son falsos y así conocer más personas y luego compartir el contenido íntimo con gente extraña de cualquier parte del mundo. También están las redes sociales para adultos, sitios de videochat, whatsapp etc…

Si llegaras a ser víctima de pornovenganza, lo más recomendable es que guardes todas las pruebas que tengas, que son las imágenes, videos, conversaciones de chats, capturas de pantallas, contactos, correos electrónicos, links o cualquier otra información que sirva como prueba y así se puedan presentar ante la fiscalía en una denuncia. Los casos por pornovenganza pueden terminar en una extorsión y las mujeres son las más afectadas, ya que generalmente es el varón quien difunde las imágenes o videos, para tratar de dañarla y tener una venganza.

En el Código Penal Federal está como tipificado el delito de hostigamiento sexual por internet, es decir, la pornovenganza es la difusión de contenido íntimo que afecta la vida y la intimidad de la persona, a quien lo haga se le sancionará con prisión de 6 meses a 3 años y de 800 a dos mil días de multa.

La pena tendrá un aumento de hasta el doble en caso de pornografía infantil, en este caso cuando la víctima sea menor de 18 años. También, ésta aumentaría si la afectada o afectado sea una persona con capacidades diferentes que no le permitan comprender la situación, que no tenga la capacidad para no permitirlo.

Los medios de comunicación que estén implicados deben eliminarlas inmediatamente a petición de la víctima en el Ministerio Público de la Federación, con un plazo no mayor a 12 horas a partir de la solicitud.

Hay que tener en cuenta que la forma de lidiar con un ataque de este tipo depende de la madurez y edad psicológica, cuando la víctima es una o un preadolescente se encuentra en una situación muy vulnerable a ser víctima, ya que las razones que los motivan muchas veces es la necesidad de sentirse aceptados, de gustarle a alguien.

Sin embargo, debes de tener bien en cuenta que desafortunadamente aunque los sitios quiten el contenido íntimo borrarlas de toda red es imposible debido al carácter global de tienen las redes online, tienes que ser precavida con quién compartes tus imágenes íntimas, tomar en cuenta que las historias que se suben a Facebook, Whatsapp, Instagram entre otras, como tu contenido de perfil y hasta los videos que son en vivo pueden grabarse o capturarse y así compartirse sin tu consentimiento.

Por lo que es recomendable que si te vas a grabar de forma íntima no expongas tu rostro o lo cubras, así como otra parte de ti que te identifique.

Con información de infobae y El Universal.