¿Qué es la política del pene en el poliamor?

"Es tan difícil pensar que una mujer pueda ser querida y complacida por dos hombres porque a ella se le ve como una puta y a él, como una ´poco hombre´. Con una mujer ese miedo no se tiene, por la propiedad sexual: como en las relaciones sexuales lésbicas no se necesita un ´algo´ que penetre, en el imaginario del macho promedio, eso no es una relación sexual y por lo tanto ´no corre peligro´", afirma Mariana Ramírez.