¿Qué es la "niñofobia" y cómo afecta a las madres?

Cada vez es más común encontrar lugares "libres de niños", desde hoteles hasta restaurantes, pasando por el transporte público. Se trata de espacios públicos en los que está prohibido el acceso con menores de edad, una tendencia que se ha popularizado en Europa y Estados Unidos.

Para muchas personas, la creación de lugares "libres de niños" se trata de una forma de "niñofobia", es decir, una forma de discriminación a la infancia. Seguramente alguna vez has escuchado frases como "Me cagan los niños" o "Mi problema no son los niños, sino los padres que no los controlan", ambas expresiones son comúnmente mencionadas por personas a quienes les molesta compartir espacio con niños.

Muchos padres y madres han señalado esta molestia causada por los niños como una forma de discriminación basada en el adultocentrismo, porque se espera que los niños sean quietos y pasivos, cuestión que va contra su naturaleza y su libertad.

La periodista española Esther Vivas, autora del libro Mamá desobediente, define la niñofobia en términos generales como una discriminación de la infancia. Señala que va más allá de prohibir la entrada de niños y niñas en restaurantes u hoteles, porque se trata también de una mirada de la sociedad que no tiene en cuenta las necesidades de la infancia.

"Se considera que la infancia es molesta, incómoda. Hay en esto una profunda hipocresía; vivimos en una sociedad que ensalza la infancia, pero la idílica de niños callados, sonrientes, que se ´portan bien´. Pero cuando estos niños gritan, lloran, juegan, hacen ruido, corren, se mueven, entonces molestan", afirma Esther Vivas.

¿Cómo afecta la niñofobia a las madres?

Aunque la niñofobia afecta tanto a las madres como a los padres, son las madres las principales cuidadoras de los niños en la mayoría de las familias, la discriminación hacia los niños termina por afectar también a los adultos que los cuidan y acompañan.

Cuidado con la NiñoFobia! Recuerden que si quieren espacios libres de niños, ENCIÉRRENSE EN SUS PUTAS CASAS, los niños merecen y pueden salir, gritar, reír, emocionarse, llorar y disfrutar. Están aprendiendo a autoregularse. https://t.co/sus6HWqGqi — Vanesa Sumano ???? (@VanesaSumano) June 23, 2021

Al llevar a sus hijos, a madres y padres también se les impide el acceso a aquellos lugares "libres de niños", pero no solo se trata de una limitación al uso o acceso de diversos espacios, sino que también se enfrentan a situaciones de violencia verbal, miradas lascivas y comentarios agresivos.

"Yo no sé qué pasa en esta sociedad, que tanto molestan los niños. Porque esto ya viene de viejo, es algo que ha ido creciendo poco a poco, diría que al ritmo que ha descendido la natalidad", afirma Vanessa, madre trabajadora y bloguera que escribió sobre la niñofobia en el portal Una Madre como tú.

Otra de las perspectivas de la niñofobia se respalda bajo el argumento de que son los padres de generaciones contemporáneas quienes no saben educar o controlar a sus hijos, cuestión que provoca que los infantes se conviertan en sujetos molestos o indeseables en el espacio público. Para Vanessa, es necesario enfatizar que las infancias no tienen la culpa de la crianza de sus padres, y por la misma razón, no deberían ser discriminados.

"Y si, ya sé que hay padres incompetentes y dejados, pero son una minoría, y no olvidemos que sus hijos no tienen la culpa, y además son los primeros damnificados. Eso no es motivo para poner mala cara tan pronto aparece un niño", afirma la madre bloguera.

Para muchas padres y madres al rededor del mundo, visibilizar la discriminación que ataca a niños, madres y padres es una tarea actual de suma importancia.





