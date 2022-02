¿Qué es la meditación orgásmica y cómo lograrla?

La meditación orgásmica es una práctica que busca llevar el orgasmo femenino a su máxima expresión. Esta práctica nació en 2004, cuando surgió lo que actualmente es el Instituto OM, una comunidad que a través de cursos, pláticas, entre otras actividades, combina el yoga, la meditación y el orgasmo. Estas prácticas se llevan a cabo a través de las caricias y el placer.

Se trata de tocar suavemente el clítoris, con la firmeza con la que acariciarías tu párpado, por 15 minutos aproximadamente. Esta técnica está creada con la finalidad de promover la salud sexual, sobre todo en aquellas personas que se encuentran insatisfechas sexualmente y que a pesar de tener sexo, están en la búsqueda de una conexión y una experiencia profunda.

Es importante, mencionar que la intención de esta práctica no es solamente servir de un momento introductorio o de preparación del acto sexual, es más bien para soltar esa creencia de que si no hay penetración no puedes experimentar el placer de un orgasmo.

Este método se distingue de otros por muchas razones, pero principalmente en el interés de que las personas aprendan a diferenciar entre experimentar el clímax, que normalmente sucede en cuestión de segundos y el estado orgásmico que es continuo.

La técnica está pensada para las mujeres, pero la pareja es fundamental, ya que está creada con la finalidad de complacer al otro.

¿Cómo lograrlo?

De acuerdo con un artículo publicado por el sitio GQ, los pasos a seguir para la meditación orgásmica son los siguientes:

1. Ambas personas se recuestan sobre un tapete de yoga, una sábana o con colchón firme dentro de una habitación con ambiente cómodo y relajante.

2. Necesitarás un temporizador, una toalla, guantes de látex y un lubricante.

3. Ella se recostará hacia arriba en una posición cómoda.

4. Pondrás un temporizador por 13 minutos y otro por 2 minutos más.

5. Tú que serás el que acaricie describirás a tu pareja lo que veas en cuanto a color, textura, ubicación, contraste...

6. Te pondrás los guantes y lubricante en los dedos.

7. Preguntarás a tu pareja si está lista para iniciar y después de su consentimiento verbal comenzarás a tocar.

8. Primero acaricias el cuadrante superior izquierdo de arriba hacia abajo y cuando suene la primera alarma, continuarás dando golpes suaves hacia abajo.

9. Continúas y cuando suene el segundo temporizador, aplicarás presión sobre el área genital con tu mano.

10. Poco a poco irás retirando tus dedos y con la toalla retirarás el lubricante de los genitales de tu pareja y listo.

¿Cuáles son los beneficios de la meditación orgásmica?

Los beneficios de la meditación orgásmica son diversos, ya que no sólo ayuda a mejorar la salud de forma integral, también reduce el estrés y la posibilidad de sufrir trastornos como la depresión y la ansiedad.

Por otra parte, genera un ambiente de empatía y conexión con la pareja, para tener una relación más sana. Además, la meditación orgásmica mejora la líbido y la calidad del sueño.

