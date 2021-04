¿Qué es el sexo tántrico? El secreto para tener orgasmos intensos

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el sexo tántrico? El Tantra es una técnica que se enfoca en colocar toda la atención en una sola actividad o disciplina, en este caso, el sexo. El sexo tántrico se originó en el antiguo hinduismo y gira entorno a la idea de crear conexiones profundas e íntimas.

Tal como lo dicta el Tantra, el propósito del sexo tántrico es estar presente en el momento para alcanzar una experiencia sensorial, sensual y sexualmente satisfactoria. ¿Te gustaría conocer algunas de las ventajas y consejos para ponerlo en práctica?

Más en concreto ¿De qué va el sexo tántrico?

Para prácticar el sexo tántrico es fundamental aprender qué es, se trata de una forma lenta y meditativa del sexo en donde el propósito no es el orgasmo, sino disfrutar la actividad sexual y las sensaciones del cuerpo. Ello no quiere decir que no tendrás orgasmos practicando el sexo tántrico, todo lo contrario, es probable que se convierta en tu práctica favorita para lograr el placer.

El sexo tántrico se enfoca principalmente en mover la energía sexual a través del cuerpo para "sanar, transformar e iluminar". Muchos prácticantes y seguidores del sexo tántrico creen que a través de esta práctica las personas pueden resolver problemas como la eyaculación prematura, la disfunción eréctil o la anorgasmia.

¿Qué se necesita para practicar el sexo tántrico?

El requisito principal para practicar adecuadamente el sexo tántrico es conocer tu propio cuerpo. El proceso de autoconocimiento es fundamental para comprender el deseo y todo aquello que el cuerpo pide para la satisfacción sexual personal.

Aquí una cosa fundamental es practicar el sexo tántrico con uno mismo, es decir, prestarle mucha atención a la masturbación. Explorar el cuerpo propio y la intimidad te ayudará a identificar todo eso que a tu cuerpo le excita y brinda placer.

Por otra parte, es fundamental también conocer y explorar el cuerpo de la pareja, tomarse el tiempo para conocer aquello que logrará que la otra persona tenga una experiencia satisfactoria. Los masajes previos al coito siempre son una excelente opción para lograr el cometido.

Como en cualquier encuentro sexual, el consentimiento es fundamental, por ello es importante que exista la confianza suficiente para decir si algo provoca incomodidad.

¿Cómo me preparo para la experiencia del sexo tántrico?

Acercarse y conocer más sobre el origen del tantra es importante, conocer la profundidad del pensamiento hindú al respecto, cuestión que además te hará conocer otra cultura completamente interesante.

Pero si lo que deseas es tener un resumen, aquí te damos algunos consejos para que vivas una experiencia sexual tántrica con tu pareja. El tiempo es un factor primordial, la vida moderna nos ha acostumbrado a las cosas rápidas y mecánicas, el sexo tántrico es todo lo contrario. Por ello, lo primero que debes tener en cuenta es reservar tiempo suficiente para vivir la experiencia sin prisas, debes dejar de lado los pendientes de la vida diaria para experimentar lentamente el sexo.

A muchas personas les cuesta trabajo enfocarse en el presente y simplemente vivir el momento, por eso una meditación previa puede ayudar a que te sientas libre de estrés y te des la oportunidad de vivir el sexo en el ahora, prestandole toda la atención debida.

Preparar la ambientación es un factor importante en el sexo tántrico, lo ideal es preparar un entorno relajante con una temperatura agradable. Bajar la intensidad de las luces, enciende velas aromáticas y poner música relajante puede ser suficiente para crear el ambiente perfecto.

¿Cuáles son los beneficios del sexo tántrico? Orgasmos más intensos

De acuerdo con los seguidores del sexo tántrico los beneficios son, principalmente, la experimentación del sexo de forma profunda y consciente, cuestión que aviva la pasión y ayuda a difrutar de forma completa la experiencia sexual.

La educadora sexual Emily Nagowski, adoptar este enfoque lento y consciente del sexo y la sexualidad es lo que permite a algunas personas tener orgasmos más intensos e incluso de cuerpo completo.

El sexo tántrico no es en sí mismo lo que crea los orgasmosorgasmos de cuerpo completo, pero el sexo tántrico obliga a una persona a sintonizarse con todo su cuerpo, y eso puede "liberar los obstáculos que el trauma ha creado entre una persona y el placer que su cuerpo es capaz de experimentar", dijo Nagwoski.

¿Estás lista para vivir la experiencia del sexo tántrico? Recuerda que lo más importante es disfrutar de la experiencia completa

Con información de: Medical News Today y Business Insider.