¿Qué es el rainbow washing?

Durante todo junio la bandera de la comunidad LGBTQ+ estuvo presente en calles, negocios, ciudades y redes sociales como símbolo de apoyo a la lucha por los derechos de la diversidad sexual, pero la lucha no simplemente consiste en que cientos de empresas coloquen la bandera de arcoíris junto a sus logos.

Los gestos de solidaridad a nivel superficial no son lo mismo que acciones que ayuden a la comunidad LGBT+. "Lo que muchas empresas no entienden es que, este ritual anual conocido como Rainbow Washing (envolverse en una lucha social), puede tener consecuencias negativas no deseadas", dijo Andrew Isen, fundador y presidente de la agencia de WinMark Concepts.

Tanto las empresas como la sociedad civil deben comenzar a entender que el orgullo LGBT+ es todos los días del año y no solo un compromiso del mes de junio para llegar a más consumidores, sostuvo Isen. Antes de usar la bandera, el marketero aconsejó que las empresas adopten y abran las puertas a la diversidad, la equidad y la inclusión y así demuestren su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Por otro lado, la celebración del Orgullo también trata de visibilizar los crímenes de odio, la discriminación, opresión y barreras que sufre toda la comunidad de la diversidad sexual. Es probable que las marcas estén interesadas en sumar a los miembros de la comunidad LGBTQ+ a sus clientes y consumidores pero para lograrlo los expertos han señalado que debe ser un acercamiento auténtico o no hacerlo.

Se ha demostrado que las campañas durante el mes del Orgullo tienen grandes ganancias pero son pocas las empresas que le brindan algún beneficio a la lucha, por ejemplo la Panam ha sacado ediciones limitadas de tenis, pero no ha mencionado acerca de las políticas de diversidad o inclusión en su empresa, ni mucho menos, algún apoyo directo a la comunidad LGBTQ+.

Para no apropiarse y mercantilizar con la lucha por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, o mejor conocido como practicar rainbow washing debería ser importante que las empresas se pregunten por qué lo hace, para quién lo hacer y cómo sirve esto a la comunidad a la que se están uniendo. Porque incorporar un arcoíris no debería ser para encontrar clientes potenciales y generar mayores ganancias, sino, para hacer un cambio social.

Con información de MarketPlace Morning Report

ASL