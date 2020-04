Qué es el "mansplaining" o la "machointerrupción"

Estás en una reunión de trabajo o escolar, tú como mujer estás explicando algo pero de repente surge la voz de un hombre que quiere corregirte o explicar mejor, te está haciendo el "mansplaining".

Cambiemos de escenario estás con un amigo o pareja, le quieres contar algo y quiere profundizar en lo que estás contando, interrumpiendo lo que dices, otra vez, está ejerciendo el mansplaining.

¿Qué es esta palabra de mansplaining?

La palabra "mansplaining" fue una de las finalistas del año en 2014 por el diccionario Oxford, si la traducimos de forma literal significaría "hombre explicado". Sin embargo, Fundéu señaló que la adaptación al término al español sería "machoexplicación".

¿Cómo surge esta palabra?

El concepto como tal se registra con la experiencia de la escritora Rebecca Solnit, a quien en una fiesta le preguntaron de qué escribía. Mientras ella le explicaba, el hombre la interrumpió y le dijo que había leído un libro "muy importante" sobre el mismo tema.

Una amiga de la escritora trataba de decirle que estaba hablando del mismo libro de Solnit, pero él, no la dejaba hablar.

Solnit contó esta experiencia, la publicó en articulo en 2008 titulado "Men explain things to me" ("Los hombres me explican cosas"), donde criticaba este hábito masculino de explicar cosas a las mujeres, independientemente si sabían del tema o no, usaban un tono paternalista y condescendiente.

"Todas las mueres saben de lo que estoy hablando", escribe Solnit.

Este acto de violencia, como se ha catalogado, contribuye a que las mujeres nos sintamos intimidadas en las reuniones. Incluso se ha catalogado como un micromachismo.

Solnit cuenta que fue uno de sus artículos más leídos. Tiempo después apareció en la web un texto llamado ""Los académicos me explican cosas".

Un ejemplo fue el tuit de Jessica Meir, publicó un video sobre un experimento donde explicaba cómo hierve espontáneamente el agua en el espacio. Enseguida, un usuario le quiso dar una lección de física. El detalle era que ella, como astronauta de la NASA estaba haciendo el experimento en el espacio, o sea, ella era y es la experta.



Please explain science in more detail to the tweeting astronaut @Astro_Jessica — dear stabby (@stabitha) September 9, 2016

Mansplaining se convierte en meme

De acuerdo con Know Yor Meme, la palabra aparece por primera vez en un blog en 2008. En 2009, llegó a la web Urban Dictionary y en 2012, el portal The Atlantic le dedicó un espacio.

¿Cómo actuar ante el mansplaning?

Ante la "machoexplicación" ¿cómo podemos actuar? María Torre nos recomienda cuatro formas de actuar ante la interrupción de un hombre:

1. Habla más fuerte

Estudios del comportamiento han señalado que cuando los hombres hablan en público hablan alto, y cada vez más alto. Para ellos está bien socialmente hablar así. Entonces si un hombre intenta interrumpirte, alza la voz, toma tu palabra, no te cortes, habla fuerte cuando quieras decir u opinar algo.





"Nos han castigado diciendo que nuestras opiniones no tienen el mismo valor y que de muchos asuntos no sabemos. Pero es simplemente un arma para que las mujeres nos sintamos inferiores. No te avergüences, eleva la voz y muestra tu opinión", escribió Torre.

2. Argumenta

Como hemos explicado, los hombres intentan darnos su versión sin saber muchas veces de lo que hablan. Así que sé tú quien cuestiona sus argumentos si te interrumpen y ves que no tienen bases para sustentar lo que están diciendo.

3. Apoya a las otras

Todas las mujeres hemos atravesado por esta situación, así que si ves que están interrumpiendo a una de tus compañeras o tratando de explicarle algo, apóyala. Entre más aliados y aliadas contra la "machointerrupción", los otros dejarán de hacerlo o al menos se la pensarán más.

4. Explica, sé una womanplaining

"No sé si te va la venganza, pero... igual no es una mala idea ponernos al otro lado. Cuando su verborrea comience, párale y empieza a preguntarle", escribe Torre.

Si comienza a explicarte muéstrate interesada en lo que te está diciendo y pregúntale cada detalle, para que se de cuenta que la experta eres tú.

Con información de Verne y NOVALIFE