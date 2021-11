¿Qué es el daddy privilege?

"Mientras yo estoy cargando al bebé o con siete meses de embarazo guardando sacos de 50 kilos de harina en mi camioneta, a mí no me prestan atención ´NADA QUE VER AQUI´, sólo una mujer haciendo sus cosas. Pero mi esposo carga al bebé, entra a la tienda y obtiene comentarios como ´Oh, por dios, míralos. Oh, por dios! Trabajas demasiado"