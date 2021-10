¿Qué es el #ComingOutDay?

Salir del clóset no es fácil, principalmente cuando crecemos pensando que todas las personas deberíamos ser heterosexuales y creemos que algo está mal con sentirnos atraídas por las mujeres, las personas trans y no binarias o por no sentir atracción sexual. Por esa razón existe el #ComingOutDay o el Día Internacional para salir del Clóset, para visibilizar las orientaciones sexuales desde la diversidad, como algo que debería ser aceptado y abrazado.

¿Cuál es el origen?

El Coming Out Day surgió en 1988, durante la Segunda Marcha por los derechos de las Lesbianas y los Gays en Washington D.C., Estados Unidos, donde Richard Eichberg y Jean O´Leary comenzaron a impulsar el Coming Out Day como un acto de protesta frente a la inacción del gobierno estadounidense frente a la crisis por el VIH-Sida. Richard Eichberg fue conocido por publicar el libro "Coming Out. An act of love" como una forma de visibilizar a la comunidad LGBT, mientras que Jean O´Leary fundó Lesbian Feminist Liberation, uno de los primeros grupos lésbicos del país.

¿Por qué "salir del clóset"?

La expresión se ha utilizado para referirse a una acción personal y voluntaria de dar conocer que nuestra orientación sexual no es la heterosexual, por esta razón deben respetarse los procesos de cada persona para salir del clóset, sus tiempos y su contexto, pues representan un acto de responsabilidad y valentía muy grande, principalmente cuando existen estereotipos alrededor de la comunidad.

Con el hashtag #ComingOutDay, hoy se comparten las historias de cientos de personas sobre cómo vivieron su salida del clóset, para recordarles a aquellas que aún no pueden hacerlo que no están solas y que siempre hay esperanza.