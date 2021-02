Que el amor romántico no arruine tu relación por COVID-19

Vivir el aislamiento social o cuarentena en pareja puede ser algo muy dulce para algunos, pues creemos que poder estar varios días encerrados con el ser amado es bueno para la relación, sin embargo, los expertos opinan lo contrario. Conoce por qué el amor romántico podría arruinar tu relación en esta ola de COVID-19.

El coronavirus no solo ha dejado miles de enfermos y muertes alrededor del mundo, también está teniendo efectos colaterales en las relaciones de pareja, así que es mejor prepararse.

Vivir una cuarentena o un aislamiento prolongado no es fácil, sobre todo si la convivencia con quienes compartimos el hogar no es tan sencilla.

Tan solo en la ciudad china Xi’an, los expertos han identificado que hubo un aumento considerable en las demandas de divorcio en los primeros meses del año debido a la crisis por coronavirus que se vive a nivel mundial.

Esto demuestra que el impacto de la enfermedad y las medidas que se están implementando para evitar su propagación no solo están dañando la salud, la economía y la dinámica social, también nuestras relaciones de pareja.

Por ello, es importante prepararse para atravesar esta etapa sin ningún riesgo de separación. Esto es todo lo que debes tomar en cuenta:

1. Debes estar preparado mentalmente

De acuerdo a Carme Sánchez Martín, psicóloga y sexóloga del Instituto de Urología Serrate & Ribal en Barcelona, vivir una cuarentena en casa y en general, seguir las medidas de higiene para evitar la propagación de coronavirus puede causarnos altos niveles de estrés y ansiedad.



De hecho, El País publicó un artículo basado en un estudio de la Sociedad China de Psicología que señala que solo en febrero, un 42,6% de los ciudadanos chinos presentaron síntomas de ansiedad relacionada con el coronavirus e incluso, un 16.6% de los casos tenían indicios de depresión.

En ese sentido, los expertos recomiendan tener en mente siempre que la crisis va a pasar y que debemos confiar en las autoridades, evitando la información falsa que circula en redes sociales.

Recuerda que las personas contagiadas son minoría y que en caso de enfermedad, hay altas probabilidades de salir adelante sin ninguna complicación.

2. Dediquen tiempo a estar a solas

Si el espacio en la casa se los permite, también será necesario que cada uno pase tiempo a solas haciendo actividades o hobbies que disfruten por separado.

“No pasa nada porque uno esté haciendo una cosa y el otro otra, pueden estar tranquilamente en asuntos diferentes y eso no significa que se haya perdido el interés”, señala la psicóloga Sánchez.

De hecho, esos espacios a solas son ideales para despejar la mente de los conflictos de pareja y en caso de que haya fricciones, podemos alejarnos un momento y apoyarnos en algunos ejercicios de respiración cuando sintamos que estamos a punto de perder la paciencia.

3. No hagas reclamos innecesarios

Al pasar por una situación como la que estamos viviendo con el coronavirus, es posible que internamente sintamos que estamos lidiando con nuestra angustia y miedo, lo que aumenta el riesgo de que se presente una falta de control de nuestras emociones.

Como consecuencia, presentaremos un mayor nivel de exigencias o conflictos buscando que nuestra pareja haga algo que nos ayude a calmar lo que sentimos.

Pero debemos de reflexionar internamente, analizar nuestras emociones y luego, compartir con la pareja lo que nos ocurre, de manera que nos sintamos acompañados, sin esperar a que mágicamente el otro resuelva nuestras inquietudes.

“Tenemos que recordar que ese 'haz algo para que me sienta mejor' muchas veces no es posible, ya que ambos estamos viviendo una situación potencialmente difícil y debemos tomar un tiempo para observar qué es lo que me está pasando a mí, en lugar de reprochárselo a mi pareja”, señala por su parte, la psicóloga Leire Villaumbrales.

4. Siempre respeta a tu pareja

Sobrevivir a la cuarentena en pareja requiere de mucho respeto mutuo, pues es la única forma de evitar fricciones que nos lleven a peleas innecesarias.

Recuerda que sobre todo estando a solas con tu pareja, siempre debes ser muy respetuoso y educado, controlando tus pequeñas manías y siendo comprensivo con la otra persona.

5. Esfuércense en seguir rutinas

Si quieres que tu relación y tu paz mental no se vea demasiado afectada por la cuarentena, necesitan mantener cierta disciplina y organización en la casa.

Es ideal establecer horarios organizados y rutinas para darle sentido a los días de encierro sin que resulte abrumador o una pérdida de tiempo. Pueden hacer muchas cosas, como ordenar fotos, leer, seguir un tutorial en Internet, dedicar tiempo al autocuidado, adelantar trabajo, etc.

Aprovecha la cuarentena en pareja para reconectar con esa persona especial, evita los reclamos y busca ser comprensiva en todo momento, recuerda que la situación es difícil para ambos, no solo para ti.