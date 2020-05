¿Qué celebramos las mujeres el 10 de mayo?

Este 10 de mayo será diferente a todos, porque el virus sars con 2 no nos permitirá festejar la segunda fiesta nacional de México, "El Día de la Madre", que se instauró en 1922 en el país, impulsada por el periódico Excélsior, iniciativa que fue respaldada por el Arzobispado; por José Vasconcelos, secretario de Educación Pública y algunos empresarios.

El periódico impulsó la iniciativa junto con sus lectores para que se rindiera un homenaje hacia "la madre", justo años después de que las primeras mujeres feministas en los años veinte exigieran acceso a educación sexual, en el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916. Desde ese entonces comenzaron a circular folletos informativos para evitar los embarazos.

Ante esto, un grupo de conservadores detrás del Excélsior, ya mencionados, impulsaron la celebración del "Día de la Madre", para reforzar el rol de las mujeres como las incubadoras de los "buenos ciudadanos", ya que desde el Porfiriato (1976-1911), se identificó a las mujeres como la clave para la creación del México moderno.

Lee: La romantización de la maternidad

La imagen de las madres fue promovida como "el ángel guardián del hogar", tenían la responsabilidad de crear a los nuevos ciudadanos, bajo una ética capitalista que debía inculcar los valores de "higiene, puntualidad y organización".

¿Qué nos representa la figura de "la madre" en México?

En México, en muchas familias, no me dejarán mentir, celebramos a la madre como aquella que "dejó todo por tenerte", "dio todo porque tú vivieras", "renunció a su individualidad para cumplir con el mandato social de ser madre", "te dio la vida", "porque madre sólo hay una".

¿Entonces qué estamos festejando? ¿El sacrificio de las mujeres por ser madres? ¿Estamos reconociendo a las madres abnegadas y ensalzamos las características supuestamente innatas en las mujeres que deben ser "madres y sumisas"?

El mercado abona a esta imagen, a la figura de la madre vulnerable, resignada, incluso "domestican" a la figura femenina, que está en casa esperando. Tan sólo veamos lo que regalamos ese día: licuadoras, lavadoras, batidoras y "pantuflas" para que ande a gusto en casa, atendiéndonos. Al respecto, la Gaceta UNAM registra que en esas fechas las ventas de la industria restaurantera aumenta un 60% y el tránsito de vehículos un 30%.

Lee: ¿Quién iba a imaginar que no la volvería a ver?

¿Ahora con el covid-19? ¿Qué vamos a consumir? ¿Cómo vamos a festejar? Como bien señala una de las frases que comenzó a circular en redes sociales "Este 10 de mayo no chingues a tu madre", haciendo referencia en que no la pongas en peligro en esta pandemia, no la vayas a visitar para no exponerla al virus.

"Este año no visitar a tu mamá será la mayor muestra de amor que le puedes dar"... Este #10DeMayo NO CHINGUES A TU MADRE no la expongas en estos tiempos de COVID. pic.twitter.com/OQUQKxU4PM — Ar2Mx?????? (@turino_r2d2) May 8, 2020

Así que aprovechemos este periodo de cuarentena, para reflexionar sobre la imagen de las madres y en aquellas mujeres que están sufriendo violencia en su hogar, la cual se ha normalizado porque "así son los hombres". Apostemos por maternidades por elección y no por presión social.

Lee: Las arrestan por abortar, pero las registran con otros delitos

Ser mujer no es igual a ser madre, no romanticemos la imagen de la maternidad que sólo refuerza estereotipos de género.

Las madres son personas que tienen derecho a vivir sus propias vidas y por ello, también hay que seguir exigiendo como lo hizo la Red contra las Maternidades Secuestradas en 2012: educación sexual científica y laica, acceso a anticonceptivos eficaces, acceso libre y gratuito a guarderías, cese de la violencia en el país, libertad a las mujeres que fueron encarceladas por practicarse una aborto, trato digno en las labores de parto, rescate del día de la madre como una exigencia a la emancipación de la mujer y no a las maternidades forzadas.

Este 10 de mayo, dejemos de celebrar a las maternidades obligadas y protestemos como lo hizo Marta Acevedo en 1971, en el Monumento a la Madre en 1971 por la emancipación de la mujer.

Con información de Proceso y Siinsentido