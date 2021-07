Punto G: 5 mitos que debes identificar

El punto G aún sigue siento un misterio ¿existirá o no? Es un hecho que sí existe. Sin embargo, existen diversos mitos en torno a este punto de placer.

Este punto se encuentra en la pared anterior de la vagina, a unos a unos centímetros dentro del canal vaginal. Tiene una textura rugosa y es del tamaño de una moneda pequeña.

5 mitos del punto G

Recuerda que todos los cuerpos son diferentes y el Punto G podría cambiar por lo que el conocimiento de tu cuerpo es fundamental para poder encontrarlo. Estos son los 5 mitos más comunes del punto G:

1.Es casi imposible encontrar el punto G

Como ya lo mencionamos antes, esta zona no es compleja de encontrar, pero también es cierto que requiere de una serie de pautas a seguir y que son muy importantes. Lo primero de todo, es que no se debe buscar nada más empezar la relación sexual, no hay que atacar directamente al punto G femenino para estimularlo, sino que se recomienda estimular y excitar a la mujer para más adelante, dar paso a dicha zona.

2. Siempre es del mismo tamaño

El punto G aumenta de tamaño, como ocurre con el pene masculino, cuando es estimulado, y mientras que no sienta placer o no está excitado, su tamaño, por lo general, es mucho menor. En el caso de la mujer, que el punto G no sea visible, al estar dentro de la vagina y que además cuente con un grosor más pequeño, puede dificultar su descubrimiento incluso para la propia mujer, y es por eso que conviene conocer dónde se encuentra para poder estimularlo como es debido.

3. Sólo se puede estimular con los dedos

Esto es un mito muy extendido, existen muchas maneras de estimular el punto G femenino tanto con las manos, como con el pene masculino como también con un juguete erótico.

Se recomienda que si se quiere disfrutar de una estimulación del punto G con la penetración, se busque la posición exacta y más precisa para que la cabeza del pene o glande roce esta zona.

4. La estimulación del punto G es diferente a la del clítoris

Se habla del punto G como algo totalmente diferente al clítoris. Pero la realidad es que son dos zonas erógenas que van en conjunto. Una nueva investigación sugiere que el clítoris es una estructura más grande de la que se puede ver y que se extiende hasta la entrada vaginal. Esto podría indicar que el punto G es parte del clítoris.

5. Solo se puede llegar a la eyaculación femenina a través del punto G

Hay mujeres que pueden eyacular a través de la estimulación intensa de clítoris. Es mucho más raro, pero se puede llegar a dar.

El punto G es una realidad, conocer a tu cuerpo es fundamental para poder ubicarlo, deja de creer en los mitos que señalan que el punto G no existe.

(Con información de: Eme de mujer y Periódico de Ibiza)