¿Puedo quedar embarazada si tengo relaciones sexuales en mi periodo?

Esta es una pregunta que muchas mujeres nos hemos hecho, mantener relaciones sexuales durante el periodo menstrual ha sido motivo de la creación de muchos miedos y mitos sobre el tema, pero aquí te ayudaremos a esclarecerlos y te diremos cuales son las ventajas de practicarlo.

Creencias sobre mantener relaciones sexuales durante el periodo

Mantener relaciones durante el periodo es una práctica que se ha visto muchas veces con miedo, vergüenza, dolor o hasta repulsión. Algunas personas todavía tienen creencias muy conservadoras. Una de ellas es que si llegas a estar en tu periodo no te puedes bañar, hacer mayonesa o hasta tocar una planta y lo más común es creer que durante la menstruación no se puede ni se debe mantener relaciones sexuales.

La sexóloga y terapeuta de parejas, Elena Crespi, cuenta que este sentir tiene una razón de ser más profunda "muchas mujeres no quieren tener relaciones durante la menstruación, porque históricamente, se ha tratado la menstruación como un momento horrible. La regla se vive como un castigo divino, es la venganza que Dios infringe a Eva por morder la manzana, por ser curiosa. Por lo tanto, en una situación así es difícil vivir el placer o el sexo con naturalidad".

Históricamente la menstruación ha sido vista de muchas formas, pero en su mayoría han sido desfavorables y negativas, hay que recordar que como mujeres es importante y necesario cambiar esta manera de ver el periodo menstrual.

Se calcula que 46% de las mujeres no tiene relaciones sexuales durante la menstruación ya que creen en los mitos o por su miedo a mancharse. Las doctoras Allen y Goldberg en 2009 hicieron una investigación con 108 mujeres, de las cuales 92 eran sexualmente activas, el estudio reflejó que 40 de esas mujeres tenían sexo durante su periodo, 37 dijeron que nunca tendrían relaciones sexuales durante el periodo, 8 explicaron que lo habían intentado una vez y que jamás volverían hacerlo y 7 argumentaron que lo harían de vez en cuando y sólo en ciertas condiciones. Este mismo estudio fue hecho para 9 hombres sexualmente activos donde, 7 confirmaron haber mantenido relaciones con su pareja mientras se encontraba en su periodo menstrual, expresaron que lo consideraban una situación que formaba parte de relación íntima y comprometida, esta investigación fue publicada en el The Journal of Sex Research,

Para poder cambiar nuestra manera de ver el periodo menstrual durante las relaciones sexuales es necesario aprender más de ella. Mantener relaciones sexuales durante el periodo tiene muchas ventajas como:

-Mayor deseo sexual durante la regla

Algunas mujeres comentan que sienten más ganas de tener sexo durante la menstruación esto se debe a los cambios hormonales que se producen cuando los estrógenos van en aumento de forma paulatina, sin embargo Ruth Arriero, enfermera y sexóloga, explica que puede ser distinto para cada mujer.

De acuerdo a la psicóloga Lara Castro, algunas mujeres también comentan no tener deseo sexual debido a las molestias como los cólicos o el dolor en la espalda baja, para ello tenemos otro beneficio que brinda tener sexo durante la relación.

-Aumento de Orgasmos y reducción del dolor en los cólicos

Cuando el problema para tener sexo durante el periodo son los cólicos, hay que tener claro que los orgasmos pueden ayudar como un analgésico natural, ya que como dice la sexóloga Arriego: "El orgasmo es fuente importante de endorfinas, hasta el punto de que muchas mujeres alivian sus dolores menstruales"

El doctor Sergio Haimovich, ginecólogo y obstetra, explica que las endorfinas son como morfina natural del cuerpo que le da la propiedad de actuar como un analgésico para el dolor de los cólicos, así como la producción de oxitocina, que también es conocida como la hormona del placer que ayuda de la mismo forma con los dolores.

La sexóloga Elena Crespi nos infiere que "el sexo es beneficioso para el dolor porque si conseguimos un estado de excitación elevado, nuestra mente está focalizada en otra cosa ajena al sufrimiento".

Otra ventaja es que muchas mujeres suelen tener poca lubricación por lo que tienen que optar por usar lubricantes para así tener relaciones más placenteras, la ventaja es que si estás menstruando la sangre puede servir como lubricante y llegar a un momento igual de placentero.

Y no sólo eso sino también que el revestimiento uterino que se desprende durante tu menstruación se puede hacer con mayor rapidez por las contracciones, que se producen en el útero mientras llegas al orgasmo y esto tiene como consecuencia que la duración de tu menstruación sea más corta.

Tener momentos íntimos durante tu periodo puede darte relaciones sexuales más placenteras que en algún otro momento del mes, por eso es recomendable que experimentes con tu cuerpo durante tu periodo y descubras nuevas forma de aliviar los cólicos y de tener sexo

Algo importante, si un buen orgasmo no te ayuda a aliviar los cólicos lo más recomendables es acudir al médico, ya que podría deberse algún otro problema.

¿Puedo quedar embarazada si tengo relaciones sexuales durante mi periodo?

Uno de los mitos más creídos de mantener relaciones sexuales durante el periodo es que no puedes quedar embaraza si tienes sexo durante la menstruación. Sin embargo, esto no es tan cierto, ya que esto no te protege de un embarazo, porque la ovulación de la mujer no es precisa, es decir que podría existir la posibilidad de tener una ovulación no planificada a lo que se le sumaria la capacidad de los espermatozoides de vivir entre 3 y 4 días en el útero, lo que aumentaría el riesgo de un embarazo no deseado.

Para eso es recomendable que ocupes un condón durante las relaciones sexuales protegiéndote de embarazos no deseados y de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), ya que puede haber mayor probabilidad que te contagien alguna enfermedad, por lo que debes asegurarte que la persona con la que estés use preservativo.

El obstetra Haimovich explica que "durante el periodo, el cuello de la matriz de la mujer que está permitiendo la salida de la sangre, también permite la subida de elementos durante el sexo que podrían contribuir a una infección"

La doctora Elena Crespi aconseja utilizar el condón durante la penetración o una banda de látex que venden en las tiendas eróticas para evitar el contagio durante el sexo oral "con esta banda se cubre de látex la vulva de la mujer y se puede lamer como se quiera con total seguridad".

Hay que tener bien claro que el riesgo de contagio por esta actividad como el psiquiatra sexólogo Rodolfo Rodríguez Castelo dice no depende de la menstruación, sino de que uno de los dos tenga una enfermedad venérea.

Si tienes miedo a mancharte

Si el miedo es mancharte o marchar a tu pareja te recomendamos hablarlo abiertamente, tampoco es una situación que no se pueda solucionar con un rico baño en pareja o también podrías optar por tener estos momentos íntimos en la ducha o probarlo al final de la regla.

Puedes utilizar tampones especiales para el sexo, los cuales según la psicóloga Lara Castro, son pequeñas esponjas que se colocan hasta el fondo de la vagina y absorben la menstruación durante el sexo o puedes optar por las copas menstruales, que tienen la opción de un tamaño pequeño para que las puedas introducir también en el fondo de la vagina y utilizarlas también durante la relación sexual, la ventaja es que estás son reutilizables y ecológicas.

El doctor nos refiere algo muy importe "aquellas mujeres que tienen tendencia a tener relaciones sexuales durante la menstruación son mujeres que tienen menos bloqueos y menos tabúes, por lo tanto, están más receptivas a ir más allá y a disfrutar más plenamente del sexo".

Para algunas mujeres es incómodo el flujo menstrual durante el sexo

Para esta situación existen diferentes alternativas como poder disfrutar del erotismo en tu cuerpo o experimentar el sexo anal, claro sólo si lo deseas, ya que los orgasmos se pueden conseguir de diferentes maneras.

Recordemos también que no es obligatorio que tengas sexo en la menstruación, si tí así no lo quieres. Sin embargo, no hay que olvidar que tener relaciones sexuales, no tiene nada que ver con que sea sucio o malo, sin duda es parte de conocer tu cuerpo y de la experiencia sexual, que puede tener beneficios para tu salud y tu vida sexual.