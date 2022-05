"Puedes ser quien quieras cuando quieras", hombre trans vuelve a ser mujer

Alia Ismali, de Michigan, Estados Unidos cuenta su historia en TikTok, como decidió destransicionar de hombre a mujer.

A sus 17 años decidió convertirse en hombre trans, cambió sus pronombres a masculinos, su vestimenta, aumentó la testosterona de su cuerpo y se sometió a una mastectomía, una cirugía que extirpa el seno por completo.

"Nací como mujer, transicioné a hombre por seis años, literalmente cambié mi vida, puedo ser quien quiera ser en este mundo", reveló en su cuenta de Twitter.

En su cuenta, Alia cuestiona los comentarios que le han hecho respecto a que "su historia es dañina para los trans", sin embargo, ella señala que ha podido ser quien ha querido.

"Cuando salí del armario por primera vez como gay, fue bastante fácil con mi familia", contó. "En cuanto a la transición, mis abuelos fueron muy comprensivos pero carecían de comprensión, y mi madre llegó a comprender mejor mis sentimientos a medida que avanzaba mi transición", explicó.

En la decisión de transición influyó su entonces pareja quien transicionó a hombre. "Fue la primera persona trans que conocí", dijo. "Cuando ella describía algunos de sus sentimientos o las cosas por las que había pasado, yo me identificaba con algunas de ellas. Y me hizo cuestionarme", explicó.

Después de seis años comenzó a sentirse "incómode".

"NO HAY NADA MALO CON LA DESTRANSICIÓN"

Ali cuenta que ha decidido salir a redes para hablar de su destransición y que nunca se ha arrepentido de nada.

"Si se dan cuenta en uno o dos videos nunca he mostrado que me he arrepentido".

Incluso, ha creado un canal en YouTube donde busca dar a conocer su historia.

? original sound - A L I A / I S S A @aliaxismail maybe it´s a message for myself #fyp

"No me arrepiento de mi decisión de operarme o tomar hormonas. Ese fue un momento clave en mi vida de autodescubrimiento de la persona que soy hoy", mencionó.



Ahora, ha dejado de tomar hormonas y se depila, es a través de videos en TikTok y YouTube como comparte su proceso de destransición, asegurando que no se ha arrepentido de nada.