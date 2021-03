Profesor pide al INAI revele identidad de quienes lo señalan por acoso

Tras una solicitud de acceso a la información, el ex profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, y demandante Felipe Montes busca conocer el nombre de las estudiantes que lo acusaron de acoso sexual en el año 2017 en la página web Acoso en la U.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) solicitó a la A.C. Acoso en la U revelar los datos personales de las víctimas del ex profesor.

El demandante apeló a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares por un supuesto trato indebido de su información. "Nosotros no dimos a conocer más información que su nombre junto con los testimonios", afirmó la representante legal de la agrupación universitaria Priscila Palomares a El País.

"Es preocupante que los señalados de acoso o de violación acudan a mecanismo institucionales", dijo Agneris Sampieri, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Acoso en la U ha buscado el amparo legal de la R3D, para que el Inai no revele la información de las víctimas que presentaron sus denuncias.

Denuncias contra el exprofesor del Tec

Cinco mujeres fueron quienes hicieron denuncias públicas a Felipe Montes, académico de literatura desde 1986 a nivel preparatoria, maestría y doctorado. Tras las acusaciones, el 22 de noviembre de 2017 el profesor fue destituido de su puesto laboral. Montes ha negado estos señalamientos y publicó en su cuenta de Facebook: : "El Tec, como ustedes ya saben, jamás permitió que yo ejerciera mi derecho de réplica; me negó ese derecho, entre otros".

El Tec de Monterrey mandó esto para informar el despido de Felipe Montes.

Respecto a las denuncias sobre abuso sexual en universidades, en La Cadera de Eva hemos reportado que éstas toman su tiempo. Al respecto, Michelle Gama, titular del Comité de Género de la Universidad Iberoamericana, comenta: "Las mujeres nos tardamos en denunciar porque no nos damos cuenta que fuimos agraviadas. Tenemos tan normalizada la violencia patriarcal que creemos que es normal. Nos cuesta trabajo asimilar que fuimos violentadas. Ahora, nos estamos dando cuenta de cosas que no son normales, y que eso debe cambiar. Es un proceso muy doloroso, es muy doloroso darnos cuenta que crecimos en un contexto donde somos ciudadanos segunda, donde nuestras vidas no valen lo mismo que nuestra contra parte hombre y que está llena de privilegios".



"Se debe evitar que los procesos de protección de datos personales puedan ser usados en contra de las denunciantes y se dé una revictimización a nivel personal y con consecuencias para las víctimas", dijo la abogada Sampieri, al diaro El País. En caso de fallar a favor de Montes, Acoso en la U deberá revelar la identidad de las denunciantes y retirar los contenidos en la red donde el profesor sea señalado como acosador.

El 88.4% de las mujeres que viven violencia decide no tomar ninguna acción ante las instituciones o las autoridades, esta tendencia tiene un carácter extendido a nivel nacional, ya que el total de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93.6%. Las principales causas para la no denuncia son: considerarse una pérdida de tiempo (33.1%) y la desconfianza en las autoridades (16.5%), revela el informe de Luchadoras sobre violencia.

Seguimos juntando firmas de apoyo a nuestro posicionamiento para que el @INAImexico no pueda ser utilizado como una instancia contra el trabajo de activistas, defensores y periodistas.



Desde el 2019, las denuncias por parte de estudiantes en universidades centraron la lucha del 8M, a través de los tendederos de denuncia. "Los tendederos se llevaron a cabo en diversas universidades de distintos centros de investigación, institutos tecnológicos. Se visibilizó lo que ocurre en el sector educativo. Algo a lo que no se le había dado la atención debida y que no es nuevo", dice en entrevista para La Cadera de Eva, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, Coordinadora Nacional de la RENIES (Red Nacional de Instituciones de Educación Superior por la Igualdad de Género).

La organización de estudiantes iniciará una movilización el 10 de marzo en las oficinas del INAI para pedir que la institución no falle a favor del profesor.

