"Princesa rara", la tiktoker que se inyecta relleno en los labios en cada separa

Una mujer reveló en la plataforma TikTok que se inyecta relleno en sus labios cada vez que un hombre la deja: "La gente me dice que me arruiné pero me ayuda a sentirme bien".

Sin embargo, el método de la influencer desató el debate entre usuarios en redes sociales. ¿Realmente le ayuda o solo empeora las cosas?, fue el cuestionamiento.

La mujer que se identifica en TikTok como "Princesa rara" contó a sus seguidores la razón de sus labios tan prominentes: el hombre malagradecido.

"Otro hombre me dejó y me deprimió", admitió.

"Debe encontrar un mecanismos alternativo para afrontar sus duelos", recomendaron usuarios en TikTok.

¿Por qué las mujeres necesitan sentirse bellas?

En una cultura patriarcal, las mujeres se ven presionadas constantemente a ser bellas bajo estándares o cánones que muchas veces, son imposibles de cumplir.

Las expectativas de tener el cuerpo perfecto, con senos grandes pero no tanto, una cintura extremadamente delgada y vestir de forma "femenina", son algunas de las exigencias que se imponen para que las mujeres sean consideradas bellas.

En un video que recientemente subió a la plataforma social, la mujer exhibió "otra etapa de conversión fallida". Es decir, mientras que se maquilla, enseña sus "nuevos" labios.

"Tratando de tapar la sangre de hacerme los labios porque otro hombre me decepcionó y me deprimió durante las próximas dos semanas y la única cura es usar más relleno", reveló.

Este tipo de comportamientos, responden a la idea de que las mujeres que son "dejadas" por sus parejas hombres, es porque ellas tienen la culpa porque debe haber algo mal en su físico o en su comportamiento.

Sin embargo, esto le quita responsabilidad a los varones que constantemente alimentan las inseguridades de las mujeres, generadas por la necesidad de ser validadas por ellos y cumplir los cánones de belleza.

Decisiones libres e informadas

Tras su confesión, la "Princesa rara" logró que su último video alcanzara más de 2.7 millones de visualizaciones. En un video siguiente, la joven comparte cómo los comentarios y comportamientos de los varones que se han relacionado con ella la han hecho sentir insegura. Sin embargo, la mayoría de comentarios son negativos.

Y es que muchas personas, que vieron su video en TikTok, creen que la fanática de la belleza "se arruinó" a sí misma. Por ello, le recomendaron que busque otra alternativa para enfrentar su dolor.

Modificar tu cuerpo para sentirte mejor contigo misma, no está mal. Sin embargo, cuestionar de dónde viene esa necesidad y por qué quieres hacerlo; si al hacerte estas preguntas, tu desición es libre e informada, hazlo. Lo importante es que con cualquier tipo de cuerpo, debes saber que si un hombre te dejó por no estar "buena", no es tu culpa ni tu responsabilidad no cumplir con sus expectativas.

Entre cientos de comentarios, se coincidió que la mujer debe encontrar otro reemplazo para lidiar con la angustia. No obstante, hubo quien la animó a continuar realizando "lo que la haga feliz". "Así que dejarla en paz", se enfadó un usuario.

