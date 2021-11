Prevenir abuso y otras razones por las que no debes besar a tus hijos en la boca. Fotografía tomada de internet.

¿Eres un padre o madre que besa a sus hijos en la boca? ¿Alguna vez has visto a alguien haciendo esto? Es común encontrarnos con familias donde se ha normalizado besar a los hijos en la boca como muestra de cariño, pero de acuerdo con psicólogos expertos, esta acción podría traer consecuencias contraproducentes.

Aunque para muchas personas se trata de una acción inocente que simplemente sirve como una forma de demostrar amor, en muchas ocasiones se desconocen las repercusiones que esta acción puede tener.

Besar a los hijos en la boca no es recomendable principalmente porque puede provocar confusión respecto a las partes del cuerpo que pueden ser tocadas por otros. Al igual que hay zonas del cuerpo que no se pueden tocar, existen zonas que no deberían besarse, porque podría confundir a los menores y exponerlos a sufrir abuso sexual, afirman expertos en crianza infantil.

Según la psicóloga Charlotte Reznick, existen límites o fronteras en el cuerpo que los niños aprenden. Cuando los padres cruzan estos límites, enseñan a los niños que cualquiera puede entrar en territorios de su cuerpo sin problema o diferenciación.

Cabe mencionar que una de las técnicas más utilizadas por expertos para prevenir abuso sexual infantil es enseñarle a las y los niños las partes del cuerpo que son íntimas, aquellas que solo pueden ser tocadas por ellos mismos. El semáforo corporal es una de las principales herramientas para explicarle esto a los menores.

De acuerdo con la psicóloga Reznik, besar a niños y niñas en la boca puede provocar el síndrome de la víctima, donde los padres educan a sus hijos de tal forma que no aprenden a decir que no o a poner límites. Aunque los besos en la boca no son la única forma de desarrollar este trastorno son una de las cosas que influyen, así como la alimentación forzada, las cosquillas agresivas y comportamiento similares.

Otra de las razones por las que no debes besar a tus hijos en la boca es porque se trata de una actividad antihigiénica, cuestión que puede ser sumamente peligrosa para menores de cinco años, ya que en esta etapa de su vida su sistema inmunológico aún no está totalmente reforzado, por lo tanto, podría hacerlos más propensos a contraer enfermedades de todo tipo.

Expertos recomiendan a los padres limitarse a besarlos en la frente o las mejillas y enseñarles sobre las partes del cuerpo que pueden ser tocadas y besadas por otras personas.

