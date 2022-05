Presupuesto para los refugios sin avanzar, estos son los pasos pendientes

Después de cuatro meses sin recurso federal y más de 70 días de retraso en el proceso de entrega, se ha dado el primer paso para la liberación de presupuesto que fue la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Paso 1: El 11 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2022.

Hoy por fin publicaron los lineamientos del programa de #Refugios ,pero éste es solo uno de los primeros pasos para liberar el presupuesto



Instamos a @Hacienda_Mexico @CONAVIM_MX y @SEGOB_mx agilizar la firma de convenios y entregar urgentemente el recurso en pro de los #DDHH pic.twitter.com/UqIOn8RuQ8 — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) May 11, 2022

Paso 2: El siguiente paso es firma del convenio entre las organizaciones que operan Refugio y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pues la dilación de este proceso (y de los subsecuentes) ha resultado en una sostenida vulneración a la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres (y en su caso de sus hijas e hijos) que hacen uso de las atenciones y servicios, tanto de los Refugios como de los Centros de Atención Externa.

Lee: El costo de los cuidados; ¿qué pasaría si las mujeres dejamos de cuidar?

Paso 3: Una vez firmado el convenio entre Conavim y las Organizaciones que operan Refugios, los pasos faltantes serían: la liberación de la primera ministración del recurso designado a cada organización y, finalmente, la transferencia del recurso a cada Refugio y Centro de Atención Externa para cubrir los servicios detenidos por el retraso del recurso: deudas, rentas, medicinas y atención médica y psicológica, alimentos, honorarios, compra de insumos, etc.

"Señalamos la urgencia de agilizar el proceso de firma de convenios y que el recurso llegue antes del 31 de mayo a cada refugio, pues a cinco meses de haber iniciado el ejercicio fiscal 2022, debido a la transferencia del programa y los procesos administrativos burocráticos que esto ha llevado los Refugios siguen operando sin recursos lo cual es insostenible", advirtió Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

"HEMOS TENIDO QUE SALIR A BUSCAR RECURSOS"

Pese a que se publicaron los lineamientos, para la Red Nacional de Refugios (RNR) todo está incierto, dijo Wendy Figueroa para Cimac.

La RNR adelantó que sostendrá una reunión con la titular de Conavim, Fabiola Alanís, para aclarar los aspectos inciertos y buscar una forma de corregirlos sin provocar que el retraso se extienda todavía más, dijo a la agencia feminista.

Lee: ¿Por qué no llamar "crímenes pasionales" a los feminicidios?

"Hubo retraso de la publicación de lineamientos, no se consultaron, no hubo comunicación. Lo relaciono con que no hay una mirada colaborativa ni entendimiento de la violencia hacia las mujeres, la importancia de facilitar procesos y no hacerlo caóticos y lentos", señaló.

Debido a la falta de pagos, la Red ha tenido que salir a buscar recursos a través de financiamientos, cuando es un recurso que debería dar el Estado, señaló Figueroa.