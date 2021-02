Presidentes y funcionarios públicos acusados de violencia sexual

"La violación no es una acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político", dijo la antropóloga, escritora y feminista Rita Segato. Sus estudios acerca de la violencia en contra de las mujeres busca la desmitificación del violador como un sujeto en busca del placer sexual y lo describe como un sujeto en busca de poder y dominación.

La escritora argentina describe al patriarcado como un orden político que se basa en el control, la disciplina y la opresión de las mujeres por medio de narrativas culturales y morales. Segato propone transformar la forma de hacer política para deconstruir la opresión y violencia que vive la mujer.

En México, la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero ha desatado demandas y exigencias por parte de la sociedad para que enfrente sus cargos por violación sexual, porque como dice la consiga feminista, "ningún violador será gobernador".

¿Existen otros casos de servidores públicos en el mundo similares al que vive actualmente México?

¿Nobel de la paz o agresor sexual?

El expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz Óscar Arias fue acusado por al menos siete mujeres de haber sido víctimas de abuso sexual por parte del político. En 2019, la médico activista antinuclear Alexandra Arce von Herold denunció ante la Fiscalía de Género del Ministerio Público al ex presidente por cargos de violación sexual.

"Me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me toco toda y me beso", relató Arce von Herold. Tras su denuncia más mujeres denunciaron actos similares, como la periodista Eleonor Antillón: "Se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto", explicó.

Las denuncias en su contra desataron una serie de protestas y controversias dentro de la política costarricense y el mundo. La fiscal Michelle Chinchilla del Partido Liberación Nacional pidió que el expresidente Arias se apartara de la agrupación política de inmediato mientras se resolvía su caso y situación judicial.

"Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados reflejan mucho más que un solo abuso de poder: una sociedad enferma", afirmó Jorge Rodríguez, sociólogo y ex viceministro de Costa Rica.

Ayuda con condiciones

"Señor primer ministro, cuando un ministro es acusado de violación no puede quedarse en el gobierno", escribió Madeline Da Silva miembro de una organización feminista en Francia tras la denuncia de abuso sexual al ministro Gérald Darmanin.

En 2018, Le Monde reveló el caso de una mujer, antigua prostituta de lujo, que acudió al ministro Darmanin para pedir ayuda en anular una condena en contra por chantaje y llamadas malintencionadas contra su ex-pareja. En la denuncia la francesa afirmó que el ministro le ofreció su ayuda a cambio de favores sexuales.

A pesar de tener respaldo y apoyo por parte de algunos colegas. La portavoz del partido Los Republicanos, Laurence Sailliet, dijo respetar la presunción de inocencia, pero "en vista de la gravedad de las acusaciones, el ministro no tiene otra salida que renunciar".

Perdonado por dios

"Levanté la sábana...traté de tocar lo que había dentro de la ropa interior", recordó el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en un discurso. Durante su adolescencia el mandatario le confesó a un cura haber metido la mano en la ropa interior de una empleada doméstica mientras dormía. Se le pidió rezar cinco padres nuestros para evitar irse al infierno.

Gabriela, grupo por los derechos de las mujeres, exigió que el presidente dimitiera de su puesto y aseguró que los comentarios del mandatario equivalían a admitir una violación sexual. "La violación no se da solo a través de la penetración del pene", dijo Joms Salvador, secretario general de la organización de mujeres.

Duterte ha encabezado mas polémicas misóginas y no obstante, continúa siendo el primer mandatario del país asiático. Recientemente el mandatario afirmó que la presidencia no es un puesto para mujeres y aconsejó a su hija no optar por el puesto. "La configuración emocional de una mujer y un hombre es totalmente diferente. Te volverías loca", aseguró el mandatario filipino.

La violencia ejercida por políticos y personas de poder en el mundo es una realidad incuestionable, los casos y denuncias cada vez son más visibles. Pero como dijo Rita Segato: "Hay que demostrar a los hombres que expresar la potencia a través de la violencia es una señal de debilidad".

Con Información de BBC