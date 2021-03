Presentadora transgénero hace historia en Bangladesh

Tashnuva Anan Shishir es la primer mujer transgénero en Bangladesh en presentar las noticias.La presentadora creció en una familia musulmana conservadora que durante su infancia ridiculizó su comportamiento "demasiado afeminado".

"Tenía que demostrar que existo en la sociedad", dijo Shishir en una entrevista para The New York Times. La mujer de 29 años ha sufrido acoso y abuso verbal, rechazo de su familia y vivido sin un centavo. No obstante, el pasado 8 de marzo, Día internacional de la Mujer millones de bangladesíes vieron a la primera presentadora de noticias transgénero en el país.

En 2013, el gobierno de Bangladesh reconoció un tercer género o hijras que se define a quienes se les asignó el género masculino al nacer pero que se identifican como mujeres, a pesar de esto se sigue viendo a las personas transgénero como antinaturales o pecaminosas.

Foto: Arze Pakistan

"Presentar una figura pública muy visible de esta comunidad es un gesto simbólico de gran importancia", dijo Kyle Knight, investigador de Human Rights Watch que ha escrito sobre la comunidad transgénero en Bangladesh.



La hijaras incluyen a personas transgénero e intersexuales. Según el Departamento de servicios sociales del país existen alrededor de 10 mil hijara autodeclaras; no obstante Somporker Noya Stu, organización que trabaja con minorías sexuales señaló que podrían haber hasta 500 mil personas hijara y transgénero en el país.

Shishir nació en una familia de cuatro hermanas y dos hermanos. Su padre vendía langostinos y otros pescados y su madre era ama de casa. Afirma que desde joven se sintió diferente y al ver películas se imaginaba a sí mismo como la heroína. Se unió a la escuela de danza hasta que sus padres le pusieron fin.



Antes de cumplir diez años sufrió una agresión sexual por un familiar; sin embargo no puso compartirlo con nadie. Su padre se avergonzaba de ella, y a los 15 años decidió irse de su casa.

En una búsqueda de internet encontró la palabra "transgénero" y a pesar de no conocer a ninguna persona trans en Bangladesh encontró a personas con las que se identificó en otros países. "Sentí que no era la única persona en el mundo", compartió para The New York Times.

Foto: The Guardian

Mientras cursaba la universidad descubrió su afinidad por el teatro. Shishir audicionó para personajes femenino, pero un director le dijo que no era posible eso porque él tenía una identidad masculina asignada al nacer.

Las humillaciones y el rechazo la llevaron a mudarse a Dhaka, capital de Bangladesh. En 2015 se declaró como una mujer transegénero en una comunidad que conoció por el trabajo y cambió su nombre a Tashnuva, que significa suerte en bengalí. Se dejó crecer el cabello y en 2016 comenzó un tratamiento hormonal.

Este año conoció a un director de cine que le contó que una televisora tenía planes para una nueva producción. Shishir ya había sido rechazada por otras televisoras, pero se postuló para el puesto y consiguió el trabajo como presentadora de noticias informal.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Shishir salió en su primera transmisión. Los usuarios de Twitter afirmaron que era inspiradora para todos los jóvenes transgénero en Bangladesh.

Shishir también participó como detective en la película bengalí Kosai y actualmente estudia la maestría en la Universidad de Brac.

Con información de The New York Times