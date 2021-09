Preguntas que te puedes hacer para saber si podrías ser una persona poliamorosa

Cada día más personas apuestan por vivir relaciones poliamorosas, incluso, actualmente las series, películas y los medios de comunicación en general han puesto en el ojo de la audiencia las relaciones no-monógamas. A pesar de la visibilidad que ahora hay de estos esquemas relacionales disruptivos, resulta complicado para cualquier persona identificar si podría experimentar el poliamor.

El tema no es algo menor, desde muy temprana edad aprendimos la versión romántica y predominante del amor, donde la monogamia juega un papel importante y el sentido de pertenencia, traición y celos siempre se encuentra presente.

Es probable que ya te hayas informado sobre el poliamor, que hayas leído libros, visto películas o escuchado las experiencias de otras personas poliamorosas, pero el gran problema siempre está en pasar de la teoría a la práctica, porque vivirlo puede representar un proceso de desaprendizaje doloroso de las ideas preconcebidas del amor.

¿Cómo puedo saber si soy o podría ser una persona poliamorosa? El sitio web Poliamoris, brinda algunas interrogantes que toda persona se puede plantear antes de adentrarse en la vivencia del poliamor, aquí te contamos cuáles son:

¿En algún momento has deseado a otras personas teniendo pareja?

Esto es algo más común de lo que se piensa, y en realidad no tiene nada de malo. La idea predominante del amor nos ha enseñado que no podemos desear a otras personas teniendo pareja porque entonces no amamos verdaderamente a nuestro novio o novia.

Llévalo con calma, si respondiste que sí a esta pregunta puedes plantearte la idea de una relación swinger, una relación abierta o el poliamor.

¿En algún momento te has enamorado de otras personas teniendo pareja?

Enamorarse de otra persona teniendo pareja puede convertirse en un gran conflicto emocional e incluso, en una crisis de pareja. No te preocupes, contrario a lo que se piensa, no es imposible estar enamorada o enamorado de dos personas al mismo tiempo. Si lo que deseas es ser responsable, la honestidad debe ser tu principal bandera, entabla un diálogo con tu pareja, ser completamente transparentes con el otro o la otra es la clave para una relación sana.

¿Alguna vez te has planteado vivir con más de una pareja?

Una parte importante del poliamor es que todos los vínculos comparten la misma importancia, por lo que, plantearte vivir con más de una pareja al mismo tiempo puede ser la clave para identificar si puedes ser poliamoroso. Si estás abierto a esa posibilidad y a todas las responsabilidades que conlleva, vale la pena intentarlo.

Si se trata de vivir todos bajo el mismo techo o en casas separadas dependerá un poco del tipo de relación que tengas, pero sin duda, plantear ese escenario como algo posible es un indicio de que puedes ser poliamoroso.

¿Sientes especial cariño o amor hacia personas concretas?

De acuerdo con Poliamoris, si tu respuesta es sí, podría ser que esa persona o personas se conviertan en un futuros vínculos o parejas tuyas. El poliamor no implica necesariamente que haya sexo de por medio. Hay personas asexuales que se declaran poliamorosos o poliamorosas y personas que están dentro del poliamor solo de forma sentimental y que luego, si todo evoluciona o si apetece, puede haber sexo de por medio.

¿Alguna vez has deseado estar con varias personas a la vez y que todas valgan por igual?

Si respondiste que sí, podría ser que te va mejor un esquema de anarquía relacional, donde no existen las reglas y normas. También podrías ser poliamorosos, estableciendo unas bases y donde puedas estar a gusto con aquellos a los que ames. En este caso puedes ser independiente de todas tus relaciones o pactar con cuántas personas podrías estar a la vez, con cuántas quieres vivir, etcétera.

¿Alguna vez has sentido celos de lo que haga o deje de hacer nuestra pareja fuera de casa?

Si respondiste que sí, el asunto se complica. Los celos son un tema difícil de lidiar dentro del poliamor, pero se puede resolver. Si eres una persona celosa, puede que la experiencia del poliamor se dificulte más de lo que se espera, pero no debes sentirte culpable, se trata de algo socialmente aprendido y con el tiempo y la comunicación necesaria puede afrontarse.

"En ocasiones, los celos son un indicio de inseguridades internas nuestras. Y de hecho, los celos son algo natural por la cultura que nos han implantado desde pequeños ¿o debería decir ideología?. La posesión enfermiza, la monogamia y el juntos para siempre son algo que tenemos que superar tarde o temprano", afirman en Poliamoris.

Con información de: Poliamoris