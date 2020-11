Posiciones sexuales para aumentar glúteos

Unas pompis espectaculares solo requieren un poco de compromiso, y no necesariamente debes hacer mil sentadillas al día. No dejes que estar tanto tiempo sentada frente a la computadora te arruine el trasero, si no te gusta hacer ejercicio de forma recurrente puedes recurrir al sexo para fortalecer los glúteos.

Aunque la pandemia por covid-19 dejó a muchos sin poder acercarse a sus gimnasios favoritos, en esta nota te contamos cómo puedes tener un trasero de envidia y disfrutar mucho más sudando en la cama que en el gym.

Para obtener buenos resultados basta con que las practiques frecuentemente, invertir un poco de tiempo para echar pasión con tu pareja puede ayudarte a tener las pompis que sueñas, y de paso, disfrutar de un buen orgasmo.

El misionero

Así es, hasta la posición sexual más común puede fortalecer tus glúteos si la practicas de manera correcta. Con el misionero solo hace falta que coloques los pies sobre la cama y eleves la pelvis para acercarla a la de tu pareja.

El esfuerzo que realizarás al elevar la cadera no sólo ayudará a lograr un trasero torneado, también hará que sea más placentero para ti por la fricción que puedes lograr cerca del clítoris, ¡Anímate a probarlo!

Lee: Tips para probar el sexo anal por primera vez

El perrito

Este es otro clásico de clásicos. La postura sexual del perrito hace prácticamente todo el trabajo puesto que con el movimiento los glúteos se contraerán y provocará que se fortalezcan. Mientras más duren tú y tu pareja en esta posición más se ejercitarán tus músculos.

La vaquera

Esta posición es perfecta para practicarla en el sillón, el escritorio o una silla del comedor, hay mucho lugar para la imaginación. Lo único que debes hacer es impulsarte con tus rodillas para subir y bajar mientras sucede la penetración.

En esta posición no sólo trabajarás los glúteos, también las piernas, ¿no te parece una forma más divertida y placentera de tonificar tu cuerpo?

Lee: 7 juguetes sexuales para iniciarse en la práctica de sexo anal

Flor de loto

Esta posición sexual requiere mucha cercanía, por lo que además de ayudar a tonificarte, puedes vivir un momento muy romántico y placentero con tu compañero.

Lo que debes hacer es sentarte sobre tu pareja que también estará sentado sobre la cama, debes abrazar a tu pareja con brazos y piernas y pegarte hacia él con cada movimiento.

Silla del placer

Para esta posición se necesita utilería, pero no me refiero a unas pesas o ligas de ejercicio, se trata simplemente de una silla.

Pídele a tu pareja que se siente en una silla y siéntate sobre él, apoyándose en la punta de tus pies sube y baja para llevar a cabo la penetración. No olvides que es importante que mantengas una postura recta y disfrutes muchísimo.

Lee: Consejos para iniciarte en el arte del beso negro

No te pierdas la oportunidad de tonificar tus glúteos mientras tienes relaciones sexuales, ¿lista para disfrutar con estas posiciones?