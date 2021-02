Pornografía feminista: la inclusión sexual de la mujer

Seguro muy pocas veces hemos oído hablar de la pornografía feminista, pues pensamos que el hombre mantiene el monopolio del consumo de la pornografía. No es así.

Pornhub, el sitio de pornografía con más visitas al año, reveló que las mujeres representan el 26 por ciento de las visitas anuales y aseguró que estas van en aumento.

Algunos de los estigmas que se tienen es que son las mujeres lesbianas quienes lo consumen y no es así, mujeres heterosexuales también buscan el placer a través de la pantalla.

Donde más se consume es a través de sus pantallas de Smartphone. Al menos el 79 por ciento de las mujeres eligen su celular para ver porno, comparado con un 69 por ciento de hombres.

Además del aumento en su consumo, también va en aumento su producción parte de las mujeres, pues este fenómeno busca la incorporación femenina en la conceptualización, producción y distribución de películas de índole sexual, buscan eliminar el negocio histórico de la explotación de la mujer donde se percibe que el cuerpo de la mujer es únicamente para la satisfacción de otras personas.

En esta industria del porno feminista, han figurado artistas feministas como Erika Lust, Jiz Lee, María Bala, Paulita Pappel, Irina Vega, Pandora Blake o Petra Joy, entre otras, que buscan ofrecer contenidos que concilien lo erótico con la perspectiva de género.

Intenta retratar el placer femenino

El porno feminista, en primer lugar, tiene una intención política, porque busca una condición justa para sus performance. Intenta retratar el placer femenino desde un mensaje de igualdad e inclusión de diversidad de cuerpos y gustos.

En una entrevista para Vanguardia, hecha a Anneke Necro, actriz y directora de porno feminista y creadora de Mantis Lab-un “laboratorio creativo” de contenido pornográfico, profundiza en el tema.

Necro puntualiza que el porno convencional ni siquiera tienen idea de lo que es un orgasmo femenino señaló al medio.

“Uno de los principales problemas de ese tipo de porno es que le da totalmente la espalda al deseo femenino y no lo representa de ninguna manera, ni siquiera se intuye el orgasmo femenino”.

En la pornografía feminista, previo a la grabación de la escena, hay encuentros con los actores para conocer qué es lo que les agrada, “la intención es que exista un disfrute”. Además se busca alentar a la fantasía femenina, no sólo a la del hombre.

El porno feminista se ha criticado de no ser suficientemente “duro” sino que es "suave". Sin embargo, para Necro existe porno que es duro donde hay escenas de fisting entre chicas o de BDSM y les parece “muy fuerte” lo que perturba al observador es que las mujeres están en igualdad de condiciones dentro de una relación sexual, por lo que concluye que lo hombres buscan verse en la escena sexual en situaciones de poder donde pueden humillar.

Necro reconoce que el porno feminista tiene su fallas “también existen -aunque tal vez no de una forma tan evidente- dinámicas de abuso y de poder, existe clasismo, racismo, transfobia, que no debieran existir en espacios que se definen como feministas”, las mujeres que aparecen quizá no tengan silicón pero tienen cuerpos normativos porque no se visibilizan cuerpos gordos o con diversidad funcional.

¿Dónde ver pornografía feminista?

El sitio Malvestida enlista nueve sitios donde se puede consumir pornografía feminista, se toma la descripción de cada sitio para dar idea de lo que se busca.

Ersties: Las actrices y actores son personas que aparecen con sus verdaderas parejas o mujeres que simplemente quieren cumplir sus más locas fantasías.

Pink & White Productions: Crea entretenimiento para adultos que expone las complejidades del deseo sexual Queer.

Joy Bear: Es una productora de cine británica. Ha hecho películas eróticas sexualmente positivas desde 2003. Su objetivo es cambiar la percepción del negocio del entretenimiento para adultos.

Frolic Me

Blog para documentar sus aventuras sexuales, Anna Richards pasó a consolidarlo como un espacio digital dedicado a disfrutar y vivir la sexualidad sin prejuicios.

Lustery: Sitio ideal para quienes aman el porno casero. Su misión es darle una plataforma a las parejas amateur que deciden compartir con el mundo sus experiencias sexuales, así que nada de guiones ni escenas ensayadas. De hecho, hasta tú puedes mandar tu video y debutar en el mundo de la erótica.

Four Chambers: Este sitio se describe a sí mismo como “un proyecto, una idea y una colaboración continua con la intención de explorar el potencial estético y conceptual de la pornografía como medio para las ideas”.

Xconfessions: Proyecto creado por la maravillosa Erika Lust, pero con el elemento diferenciador de que aquí la historia puede escribirla prácticamente cualquier persona, pues en el sitio cuentan con una sección para que la gente escriba sus fantasías sexuales y Erika las convierta en películas eróticas.

Wild Galaxies: Es un sitio al que le gusta desafiar los mitos y reescribir las reglas que rodean el comportamiento sexual. “Somos realizadores intentando rediseñar nuestra relación con el porno y el sexo en las películas. Representar perspectivas que rara vez se ven en la pornografía convencional, con la esperanza de arrojar algo de luz sobre la naturaleza diversa del deseo, el género, el cuerpo y la identidad.

Lust cinema: Fundado por Erika Lust, una de las cineastas de pornografía feminista más reconocidas del mundo, Lust Cinemaes un espacio que “proporciona un hogar para aquellos que buscan una alternativa a la pornografía convencional: donde el punto de vista femenino es vital, la estética es un placer para todos los sentidos, y el erotismo y la innovación se celebran”.