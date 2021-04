¿Por qué tenemos qué ver Marie Curie en Netflix?

La historia de la única científica con dos premios Nobel en diferentes campos, Maria Salomea Sklodowska o Marie Curie, ha sido llevada a Netflix, por la directora franco-iraní Marjane Satrapi (Persépolis, Pollo con ciruelas, La bande des Jotes, The Voices). La protagonista es la actriz británica Rosamund Pike (protagonista también de otro estreno de Netflix como Descuida, yo te cuido).

Marie Curie tuvo una vida difícil. Se le negó la entrada a la única universidad de su ciudad natal por ser mujer. En muchos casos, su esposo Pierre fue más reconocido que ella, incluso cuando las investigaciones fueron comenzadas por Marie. Un escándalo amoroso casi la hace perder su segundo premio Nobel.

Las investigaciones de Marie Curie permitieron la creación de los rayos X. Conoce más de ella



???? https://t.co/zDw3LLhQfV pic.twitter.com/eS1UvDjhVx — LaCaderadeEva (@LaCaderadeEva) January 8, 2021

Lee: Marie Curie, pionera de la radioactividad

El tratamiento de la historia ha sido señalada como convencional, la historia trata de tener saltos temporales, terminando en "lugares comunes del subgénero de películas biográficas", escribe Diego Batille. Sin embargo, se destaca el interés de al directora en la impronta feminista de la científica, quien desde el inicio de la película muestra su carácter y respeto a sí misma.

La película está basada en el libro Radioactive: Marie and Pierre Curie, a tale of love and fallout, una biografía ilustrada hecha por Lauren Redniss, quien mezcla textos, dibujos, fotografías de época y collages para exponer en sus páginas tanto la figura de Marie, cuyo verdadero nombre era Maria Salomea Sklodowska, como la de su marido y compañero de aventura científica, el francés Pierre Curie.

Lee: "The Voices", una peli de la directora Persépolis para ver en Netflix

La directora Marjane Satrapi crea un relato audiovisual que inicia en París de 1934, cuando Curie se desvanece en los laboratorios y la envían a un hospital. Después viene un salto temporal, donde conoce a Pierre en al calle. Vuelven a encontrase cuando ella es sacada de su laboratorio por el Profesor Lippman, (Simon Russell Beale).

El tiempo con Pierre la lleva a convertir sus prácticas de laboratorio en un forma de vida y se casan. Algunos de sus grandes descubrimientos los dejaría a nombre de su esposo, como son los elementos de polonio y radio.

Lee: Feminismo y Netflix: 12 documentales sobre mujeres

En la película también se muestra cómo el pasado de los científicos tiene consecuencias en un futuro tanto positivos como negativos fue la bomba atómica en Japon, el desastre en Chernobyl y la radioterapia contra el cáncer.

Además, en la cinta aparece su joven colega colega Anya Taylor-Joy (Gambito de dama, La bruja) como Irène Curie, la hija mayor de la pareja de científicos que se roba gran parte de la última parte del largometraje.