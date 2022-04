¿Por qué se indignó Zaldívar por dichos sobre Debanhi del fiscal de Nuevo León?

Por segunda ocasión el Fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, dijo que la mayoría de las desaparecidas eran por "rebeldía". En respuesta, el ministro Arturo Zaldívar dijo que nada justificaba la desaparición las las mujeres y urgía tomar medida .

"Increíble esta declaración. Nada, nada justifica que desaparezcan y maten a las mujeres y niñas. Urge tomar medidas, no multiplicar pretextos", publicó en su cuenta de Twitter.

"La semana pasada teníamos 32 desparecidas y con 20 ya habías tenido contacto, las teníamos localizadas, pero no podíamos darlas de baja de carpeta hasta que no podíamos darlas de baja hasta que no las tuviéramos en presencia, regularmente todas estas desapariciones son originadas porque salen de sus domicilios, tienen algún problema en la familia, por lo regular de la edad de entre 12 a 15 años, los jóvenes regularmente es por rebeldía, la otra por la misma falta de comunicación de la misma familia, otra aunque son de avanzada edad hay una desorientación en la ubicación, esto pasa en menores también pero no son motivos de algún delito que cometa alguna red de trata", dijo en entrevista el Fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.

Feministas señalan que las desapariciones llevan más de diez años

Feministas, entre ellas, Irma Ochoa de Redim y Angélica Orozco de Fundenl dijeron que la problemática de desapariciones lleva más de 10 años y se relaciona con la militarización del país.

"La militarización de la seguridad pública ha agravado el problema. Ha generado un aumento de casos de personas desaparecidas en el estado", señaló Irma Ochoa Treviño, feminista e integrante de Redim, en entrevista con La Cadera de Eva.

Además, académicas han alertado sobre las edades de las jóvenes que han desaparecido: Las más vulnerables a ser desaparecidas son las niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad, con especial atención en las adolescentes de 15 a 19 años de edad", escribió en un texto Séverin Durin, profesora-investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

La desaparición por este rango de edad nos deja ver que hay una línea de trata, la cual no se ha legislado en Nuevo León alertan las expertas.

Sin embargo, existen otras feministas que señalan que las jóvenes desparecen porque son las más vulnerables, "En el estado estamos viendo estos casos de feminicidio en mujeres muy jóvenes, que son vulnerables por la edad, que es lo que este feminicida sin vínculo sentimental tiene, que busca justo esa vulnerabilidad" apuntó Elizabeth Martínez de Familias Unidas.