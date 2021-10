¿Por qué se elimina símbolo femenino de las toallas sanitarias?

En Estados Unidos la marca Always eliminó de sus empaques el símbolo femenino como respuesta a las peticiones de personas trans y no binarias.

En diferentes tuits las personas defensoras de la comunidad LGBTTTIQ señalaron que no era adecuado incluir el símbolo de Venus, comúnmente asociado con las mujeres y el género femenino, en las toallas sanitarias, ya que existen personas trans y no binarias que menstrúan y tienen dificultades para lidiar mes con mes con este proceso, debido a su identidad y expresión de género.

tw// periods



hi @Always i understand that you guys love girl positivity but please understand that there are trans men that get periods, and if you could please do something about the ??symbol on your pad packaging, i´d be happy. i´d hate to have any trans males feel dysphoric. — vinnie check pinned (@kibum0___0) October 13, 2019

En un comunicado, la empresa Protect & Gamble (P&G) señaló:

"Estamos comprometidos con la diversidad y la inclusión y estamos en un viaje continuo para comprender las necesidades de todos nuestros consumidores"

El nuevo diseño de los empaques comenzará aplicarse a partir del mes de diciembre. Aunque en México, los empaques no contienen este símbolo, la acción abre el debate para reconocer que las demandas por una menstruación digna también incluyen a las personas trans y no binarias.