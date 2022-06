¿Por qué nos quedamos en "pausa" cuando somos inseguras?

Entonces baja nuestra autoestima y eso se refleja en un abandono emocional de no me cuido porque no me siento merecedora de cuidarme, de apapacharme, de arroparme; acepto que me digan "no puedes" y entonces me hago a un lado. Si bien, hago mi trabajo, pero dejo que otros en otros espacios lo hagan suyo. –Lorena Díaz.