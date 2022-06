¿Por qué no puedes superar a tu "casi algo"?

En general, las relaciones amorosas son difíciles de superar, pero actualmente los vínculos afectivos no siempre se concretan.

Una relación de "casi algo" es esa relación que pudo, pero no fue. Porque, por el motivo que fuese, no llegó a madurar. En este tipo de relación, aunque de manera formal no fue "nada'', emocionalmente, lo fue todo.

¿POR QUE NOS CUESTA TANTO SUPERAR UN "CASI ALGO"?

De acuerdo con la psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, Cristina Callao, menciona que el proceso de superar un vínculo sin concretar puede ser parecido a un duelo, ya que también se considera una pérdida.

En las primeras semanas en que estás conociendo a alguien, aún no conoces del todo su forma de ser, ni de actuar. Pero sí tienes son muchas ganas de seguir descubriendo más y más de esa persona. Quieres que esa persona te encante (y encantarle) y, por supuesto, que la relación vaya bien.

Entonces, ¿por qué si no son "nada" más que el inicio de un vínculo afectivo, cuesta tanto dejar ir? La psicóloga explica que esto se debe a la suma de la ilusión de una nueva relación, creación de expectativas y la euforia del momento; lo que resulta en idealización.

La idealización es "mejorar" lo real con la fantasía, el tener una idea sobre algo o alguien que cumpla con lo que esperas de esa persona o situación. La idealización forma parte del enamoramiento, que en nuestra cultura actual es la base de las relaciones sentimentales.

IDEALIZACIÓN E INCERTIDUMBRE

Cuando idealizas una relación, también lo haces con la persona; es decir, sólo ves lo que quieres ver en esa persona, según la psicóloga Cristina Callao. Por lo que, cuando el vínculo afectivo termina, la idealización se quiebra junto con las expectativas.

En ocasiones, será un poco más complicado superar a tu "casi algo" que a tu ex pareja, pues tu ex le conoces los defectos y las virtudes: ya no tienes una versión idealizada de él, sino una real. Tienes argumentos más claros del por qué esa relación terminó.

El "casi algo" se queda ahí, dando vueltas por tu cabeza y llenando de emociones confusas tu corazón. Inunda tu mente con infinidad de hipótesis de lo que hubiera sido. Siembra en tu alma un montón de emociones opuestas, pero atravesadas por un denominador común: la incertidumbre. Lo que se presenta es una combinación de incertidumbre de lo que pudo pasar y esperanza de lo que pasará.

Sin embargo, toma en consideración que cuando tuviste un vínculo sin nombre formal, no significa que las personas no se involucren emocionalmente en grados diversos. Permítete procesar ese duelo para dejar ir a quien no fue y aceptar que probablemente ya no será.

Con información de Cristina Callao