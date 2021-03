"¿Por qué no hacer más clases sin ellas?", dice profesor; UP lo cesa

Van a investigar para su examen... Acuérdense que tengo buena memoria y las tareas son para los exámenes. Van a investigar y ahí le pasan la tarea a las chavas también, no vayan a ser envidiosos... Yo voy a hacer una pregunta antes bastante justa, equitativa y constitucional. ¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta? Yo desconozco, eh... ¿Dónde está la equidad de eso?, no estoy siendo sarcástico. Esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel [...] ¿Cuándo es el día del varón? ¿Y nos van a dar chance de faltar, ir a echar un desmadre y vomitar, ponernos briagos? [...] ¿y entonces porque pueden ellas faltar? A mí me parece esto discriminatorio. Nos están viendo como gatos de bajo pelaje ¿no? Bueno entonces no les pasen la tarea, para que no la hagan