¿Por qué Maluma, Domingo y "El Chente" violentan a las mujeres?

La posibilidad de que Vicente Fernández toque de manera inapropiada a una joven, Plácido Domingo haya presionado a mujeres para tener relaciones sexuales con él a cambio de empleos y Maluma pueda cantar "Te tragas todas las vitaminas", son actitudes machistas que violentan a las mujeres y se han normalizado en la sociedad, señalan feministas.

"Estas acciones agresivas o misóginas no sólo están normalizadas en la música sino en diferentes ámbitos de la sociedad", dice Yair Maldonado del centro de masculinidades Gendes. "Estos hombres se aprovechan de su poder, por ello consideran que pueden replicar en todos los ambientes", señala Elvia González, coordinadora del Programa de Género e Inclusión y la DIT de la Universidad Iberoamericana.

"No me importa si es Vicente Fernández"

"Esta foto fue toma en 2017, y la razón por la que mi expresión no sale incómoda (o molesta) no es porque me gustó, sino porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que busqué las fotos con mi mamá. Entonces yo estaba usando un bra (sujetador) grueso que hace muy difícil tener sensaciones (sentir) especialmente porque estaba en la parte baja del bra y yo realmente no me di cuenta hasta después que busqué las fotos con mi mamá y asumí que su mano estaba en mi pecho", dijo una joven en TikTok tras darse cuenta que fue violentada sexualmente por Vicente Fernández, el video fue borrado de la cuenta.

"Después de eso me sentí súper violentada y súper enojada con él y este tipo (sujeto) es un pervertido y por alguna razón todos lo defienden.... Sé que es un gran tema y por eso publico esto, no me importa si es Vicente Fernández, él no debía tocar sin mi permiso y en especial en esa área también estoy segura otras mujeres han vivido lo mismo", dice la joven.

Sin embargo, usuarios de TikTok criticaron la publicación de la joven por hacerlo cuatro años después y le preguntaron si necesitaba dinero. Lo que evidencia una cultura que tolera la violencia hacia las mujeres y protege a los abusadores, "muchísimos hombres y mujeres que lo siguen están inmersos en el machismo", dice Elvia González.

El machismo de Maluma

"Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo", dice Maluma en su canción Cuatro Babys, que ni siquiera es reguetón sino trap. Fue criticada por su apología a la violencia. El artista se refirió a ella como "la más criticada de la década" y en una presentación dijo que si a su público le gustaba, él la iba seguir cantando.

Incluso, en una publicación donde promocionaba su canción "Mala Mía", en la que sale en al cama rodeado de chicas, fue criticado por cosificar a las mujeres. El cantante explicó en su cuenta de Instagram que le hacia falta el lado malicioso, verse como un "dirty boy".

"Los estándares con los que se nos miden hoy son muy diferentes"

Otro de los casos que se suman a la violencia hacia las mujeres en el mundo del espectáculo, es el caso que reveló la agencia AP de Plácido Domingo, uno de los mejores cantantes de ópera que acosaba a mujeres jóvenes para que tuvieran relaciones sexuales con él. Siete de las nueve acusadoras entrevistadas por la agencia dijeron que sus carreras profesionales se afectaron por rechazar las propuestas de Domingo.

De las entrevistas, la única que decidió revelar su identidad fue Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington. Las demás pidieron cuidar su identidad, indicando que seguian trabajando en el sector y temían tener represalias o ser humilladas públicamente.

La agencia AP buscó Plácido Domingo quien decidió no dar una entrevista y sólo emitir un comunicado, donde dijo: "Sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy _como debe ser_ son muy diferentes de lo que eran en el pasado. He tenido la bendición y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me atendré a los estándares más altos".

Yair Maldoando comentó en entrevista para La Cadera de Eva que las actitudes de Vicente Fernandez como de Plácido Domingo evidencian una generación que se configuró bajo compartamientos machistas, los cuales habían sido permitidos y que se visibilice en las redes es un buen indicador de que ya se está hablando de estas actitudes.