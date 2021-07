¿Por qué los hombres deben comenzar a leer a autoras?

La escritora MA Sieghart investigó, junto con Nielsen Book Research, por qué hay menos hombres leyendo contenido femenino para su último libro "The Authority Gap". ¿Por qué resulta probable que sea menos interesante para un hombre un libro escrito por una mujer? ¿Por qué las mujeres escritoras han disfrazado su género durante años como George Eliot o J.K. Rowling?

Jane Austen, Margaret Atwood, Danielle Steel, Jojo Mayoes son unas de las autoras más famosas en el mundo, pero, la investigación señaló que sólo el 19 por ciento de sus lectores son hombres. Sin embargo, cuando las comparamos con autores del sexo opuesto como Charles Dickens, J.R.R Tolkein o Stephen King las cifras son mucho más equitativas ya que el 55 por ciento de sus lectores son hombres y el 45 por ciento son mujeres.

LECTORES POR GÉNEROS LITERARIOS

La autora de suspenso LJ Ross es la que cuenta con más lectores masculinos. ¿Será posible que sea porque antes de comprar su libro muchos no saben que es mujer?, cuestionó Sieghart en su artículo para The Guardian.

En el género de ficción, Margaret Atwood, la escritora de El cuento de la criada y Alias Grace, tiene un público lector masculino del 21 por ciento; mientras que compañeros con el mismo reconocimiento que ella, como Yann Martel, tiene el doble (40%).

Quizás te interese: De feminismo y literatura cinco libros claves

Las cinco novelas de ficción más vendidas en 2017 fueron escritas por mujeres; y según la investigación de Nilsen, las mujeres escritoras reciben en promedio una calificación más alta (3.9) en Goodreads en comparación a los hombres (3.8); pero a pesar de la crítica, es 60 por ciento más probable que una mujer lea un libro de ciencia ficción escrito por un hombre que viceversa.

COMENZAR A LEER A LAS AUTORAS

Te puede interesar Cómo el arte ayuda a las niñas a romper con sesgos de género y expresarse

¿Los hombres pensarán que las mujeres sólo escriben para ellas mismas? Esta idea es problemática porque el hecho de que los hombres no lean contenido creado por mujeres reduce su capacidad de ver y conocer al mundo desde diferentes perspectivas. La novelista Bernardine Evaristo en entrevista para The Authority Gap dijo: "He sabido esto desde hace mucho tiempo, que los hombres simplemente no están interesados en leer nuestra literatura".

Sieghart también señaló que las historias escritas por mujeres hablan de experiencias femeninas y de cómo ellas observan las experiencias masculinas, afirmando que si los hombres no leen la literatura escrita por mujeres ponen una barrera para comprender su psique, experiencia de vida y no desarrollan empatía por el género opuesto.

Si los hombres continúan leyendo sólo a hombres seguirán viendo el mundo a través del lente masculino, limitando su enfoque y afectando a las relaciones sociales, señaló la escritora. Esto también afecta a las mujeres porque empobrece a las escritoras y provoca que las mujeres sean parte de un nicho exclusivo de sexo y género, señalo Sieghunart y concluyó que es momento de romper con la idea de que una mujer no puede escribir sobre un tema que no le interese a los hombres.

Con información de The Guardian

asl