¿Por qué las tenistas siguen usando falda?

En 1997, el corto de la falda de Martina Higins, campeona del torneo individual Wimbledon, protagonizó una polémica ya que se alcanzaba a ver parte de sus glúteos. Higins, con 16 años señaló los comentarios como superficiales y afirmó que lo más importante era el juego, sin embargo, la hipersexualización del uniforme para las tenistas ha aparecido en grandes titulares dentro y fuera del mundo del deporte. ¿Por qué siguen usando falda?

A comienzos del siglo XX, las mujeres deportistas de otras disciplinas cambiaron sus faldas por prendas de mayor comodidad, resaltó el periodista Carlos Megía, de SModa. En 1931, la tenista española Lili Álvarez vistió una falda pantalón para el torneo Roland Garros, así como para el torneo de Wimbledon, provocando una gran polémica en el deporte y desafiando las reglas establecidas que decía que una mujer debía usar falda y medias largas para jugar.

"La mayoría no visten shorts porque lucir monas en la pista (y mostrar un poquito de ropa interior de vez en cuando) es una forma de conseguir apoyo de los fans y, sobre todo, aumentar el precio de sus contratos de patrocinio", resaltó Megía, recordando las palabras de la periodista Eliza Truitt de Slate. Sin embargo, esto refuerza mandatos patriarcales para sexualizar el cuerpo femenino.

A pesar de esto, algunas mujeres han querido apropiarse de su cuerpo y la prenda. En 1958, la tenista estadounidense Karol Fageros, fue vetada en Wimbledon tras competir usando ropa interior dorada. Los árbitros apelaron que podía distraer a sus oponentes y tuvo que cubrirla, apuntó el periodista Megía.

Por otro lado, Serena William, la tenista ganadora de 23 Grand Slam, se ha dedicado a revolucionar su vestuario durante sus juegos mostrando diferentes prendas y estilos como monos asimétricos, tutús de bailarina, corsés, chamarras de piel, sacos y faldas de mezclilla. Sus outfits han mostrado gran controversia en el mundo del deporte, pero jamás los ha abandonado.

En alguna ocasión, el presidente de la Federación de Tenis Francesa, Bernard Giudicelli, señaló que Williams no respetaba el juego, por la forma de vestir; sin embargo, este comentario desató indiganción en redes sociales y la excampeona Billie Jean King escribió en twitter que estos comentarios eran para "controlar los cuerpos de las mujeres".

Asimismo, los diseñadores de ropa deportiva han asegurado que diseñar para la división de tenis femenil ha sido divertido e innovador. Sin embargo, como lo señaló la periodista de The New York Times, Vanessa Friedman, han existido "faldas" o "vestidos" que fuera de la cancha no se considerarán como tales. Por ejemplo, la falda con abertura del lado izquierdo, a la altura de la cadera, que usó la tenista Simona Halep y mostraba los shorts que llevaba debajo.

Pero, ¿porque continúa siendo la falda una prenda básica para el deporte con la raqueta? Actualmente el reglamento de los Grand Slams no prohíben explícitamente el uso de los shorts para las mujeres, de hecho, la gran mayoría entrena con shorts y muchas otras los usan por debajo de sus faldas. Expertos han señalado que el uso de esta prenda ya es una costumbre dentro de la disciplina la cual empezó con el fin de hacer una distinción de género. Ahora señalan que es momento de cambiar esta costumbre y hacer que las prendas no refuercen estereotipos de género ni hipersexualizen el cuerpo de las mujeres.

