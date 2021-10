¿Por qué las personas asexuales pertenecen a la comunidad LGBT+?

La comunidad LGBT+ es un espacio seguro para miles de personas que desde su orientación sexual, su identidad y expresión de género, sus relaciones sexo-afectivas, desafían día con día la heteronorma, es decir, esa creencia de que solo debemos sentirnos atraídas a personas del sexo opuesto.

Sin embargo, dentro de la comunidad existen espacios donde se continúa invisibilizando a las personas asexuales, no sólo por el desconocimiento a su orientación sexual, sino por creer que no son parte de ella. Es por eso que este 25 de octubre que inicia la Semana de la Asexualidad, queremos explicar por qué las personas asexuales son queer y merecen tener un espacio seguro dentro de la comunidad LGBT+.

Para comenzar ¿qué es la asexualidad?

Ya hemos hablado de este tema en notas como Ser asexual: no sentir atracción sexual, pero sí deseo, pero para recapitular, la asexualidad significa que una persona experimenta poco o ningún deseo sexual hacia otros, no obstante, esto no quiere decir que no se sientan atraídos por otras personas, simplemente no necesitan expresarlo de forma sexual.

Dentro de la asexualidad hay un espectro de otras formas de atracción, las personas asexuales o ´ases´ pueden sentir atracción física, estética, romántica y emocional, pueden tener citas y relaciones afectivas con sus parejas de manera no sexual.

Si no sienten atracción sexual ¿son parte de lo LGBT+?

¡Sí lo son! Veámoslo de esta forma, la lucha de la comunidad LGBT+ tiene como uno de sus ejes desafiar las normas impuestas sobre la sexualidad, las relaciones sexo-afectivas y el género. En una sociedad centrada en el sexo, como actividad reproductiva, no tener ningún tipo de atracción sexual es una de las cosas más desafiantes.

Por esta razón, es necesario darles un espacio seguro dentro de la comunidad y visibilizar el espectro de relaciones que pueden llevarse desde la asexualidad; principalmente cuando 1 de cada 10 personas jóvenes se identifican como tal, de acuerdo con The Trevor Project.

Reconocer que la asexualidad forma parte de lo queer, es reconocer que el tener encuentros sexuales con personas del sexo opuesto como parte de una relación, también es impuesto y es parte de la heteronorma.

Del 25 al 30 de octubre se celebra la Semana de la Asexualidad o #AceAwarenessWeek para reconocer la importancia de ser y nombrarse como asexual.