¿Por qué las mujeres se vuelven feministas?

"Con el cuñado de mi papá también pasó, cuando yo me empecé a desarrollar, hubo una vez que me vestí de falda y de vestido, me decía comentarios desagradables y me pedía que me sentara en sus piernas, me acariciaba la espalda. No me agradaba esa situación, incluso llegó a masturbarse mientras yo estaba dormida; me costó mucho trabajo aceptar que no era mi culpa y cuando lo acepté, hablé con todos lo expuse en frente de todos, me dijeron que era mi culpa porque me vestía así. Fue una situación que no hablé y cuando lo hablé me dijeron que yo lo había provocado." expresó Laura.