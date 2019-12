¿Por qué las mujeres nos enfermamos más?

"Efectivamente llevamos 12 años de una tendencia creciente, cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. Como he dicho, la mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías y azúcares, de grasas y sal", enfatiza.