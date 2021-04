¿Por qué la muerte de Victoria en Tulum es investigada como feminicidio?

"Y entonces podemos decir: n, pero si fue sólo una detención. Bueno, habrá que ver qué paso con el cuerpo después de que se lo llevaron, por qué no la llevaron al hospital, por qué no recogió el cuerpo de Victoria una ambulancia, y entonces habrá que determinar si después de lo que todo mundo observo, no se ejerció en contra de ella o su cuerpo, cualquier acto de violencia sexual, que eso también está considerado en el protocolo de feminicidio".