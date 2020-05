¿Por qué juzgamos Aislinn Derbez por hacer su vida?

Estar en pareja es una situación que conforme vamos creciendo, vamos deseando más, recuerden su primer amor, ese que les hacía sudar las manos, ponerse muy nerviosas y muchas veces no poder ni hablar frente a él, seguramente en la secundaria fue cuando descubriste ese enamoramiento loco. El tiempo fue pasando y comenzaste a tener relaciones más formales, llevaste a ese novio a eventos familiares, lo introdujiste a tu círculo de amigos, se juraron amor eterno y seguramente todo quedó en eso, derramaste lágrimas, te rompieron el corazón, creíste que morirías de amor y no, no fue así, aquí continuas volviéndote a enamorar, pero, durante todo este tiempo...

¿Cuántas veces creíste que esa relación tenía que ser para siempre? ¿Por qué si decidiste casarte o vivir con alguien?

Algunas personas te decían que ya no podías separarte? y bueno, si tienes hijos, ni pensar terminar pues serás la culpable que esos pequeños crezcan sin un padre. Pero ¿cuántos hombres han sentido esa presión por no abandonar aquella relación que ya no les hace bien o irse aunque existan hijos de por medio? No es imposible, pero el porcentaje es mínimo.

En pleno siglo XXI con mujeres libres y menos sometidas aún se juzga más a ellas que a ellos al dejar una relación y no sólo eso, se les agrede y culpa, en cambio a los hombres muchas veces hasta se les aplaude el que se hayan alejado de esas mujeres tóxicas que no supieron valorarlos.

Una de las parejas más famosas en el medio del espectáculo es Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, se casaron y tienen una hija de dos años llamada Kailanni, hace unos meses dieron a conocer su separación públicamente, en su actividad constante en redes sociales se dejan ver como una pareja que han decido tener una relación bastante cordial por el bien de su hija, pero los insultos y críticas para ella no han parado desde ese entonces, en un vídeo donde se muestra a Aislinn haciendo ejercicio mientras el papá cuida a la pequeña los comentarios para la madre han sido muy agresivos y machistas como, "mejor debería de ponerse a hacer limpieza y atender a su esposo e hija que mucha falta les hace", "pobre muchacho ya que acabe su calvario", "no hay un toque de esa mujer en casa, lástima de marido tan chulo, yo estaría haciéndole un platillo rico para consentirlo", los comentarios para él sobre todo cuando cuida a la niña son: "Mau hermoso atendiendo a Kai". "Eres un sol, hasta oí que te gusta lavar trastes, Aislinn no te supo valorar".

Adriana Ortiz es psiconalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y comentó para La Cadera de Eva: "En mi experiencia clínica en casos con mujeres que se divorcian, la gran mayoría experimenta un sentimiento de culpa consiente e inconsciente, originado por la presión social que este acto representa. Los hijos desempeñan un aspecto relevante ya que socioculturalmente se responsabiliza a la mujer de que la familia se desintegre y entonces los hijos sufran. Para las mujeres que no son madres, su culpa se puede desarrollar por sentir que ha fracasado y entonces será exhibida y juzgada".

Las críticas constantes para una mujer que ha decidido separarse pueden ser muy peligrosas, ocasionar que la autoestima baje, dudar de sus capacidades e incluso pensar que su vida sin un hombre estará arruinada, se necesita mucha fuerza y claridad para continuar, pero, ¿no sería más fácil todo si dejáramos de atacar y estigmatizar las separaciones?.

Nuestra experta mencionó que todo este caos puede llevar a las mujeres a fuertes momentos depresivos o ansiosos.

Ahora viene la otra cara de moneda, ¿qué pasa con los hombres que se han separado? Llegan a ser los solteros más deseados, o escuchamos comentarios que entre más envejecen "se ponen mejor", un hombre con hijos llega a ser altamente atractivo para algunas mujeres, Ortiz nos explica que sucede con este fenómeno. "Se ha asignado a la mujer el rol de cuidadora exclusiva de los hijos, inclusive considerar que ser mujer es sinónimo de ser madre, que es su obligación la crianza de los hijos, nuevamente producto de un pensamiento falocéntrico. Lo cual hace que se vea como una especie de "apoyo o ayuda" si el padre contribuye al cuidado de los hijos, cuando es también su responsabilidad, no es un favor. Cabe mencionar que estos nuevos modelos de crianza donde los hombres y mujeres comparten por igual el cuidado y atención de los hijos, suelen ser familias más estables y con mejor salud mental".

El poder de cambiar estas situaciones está en nosotras mismas, no juzgar a las mismas mujeres que toman estás decisiones, si un hombre cuida a sus hijos no hay que felicitarlo, es su obligación, si un hombre lava platos también es parte de la colaboración mutua que se debe dar en un hogar. Cambiemos patrones y pasemos el mensaje de voz en voz.

"Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas", Mary Wollstonecraft

Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa, como mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época. En su obra Vindicación de los derechos de la mujer (1792), argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado en la razón. Con esta obra, estableció las bases del feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa de la época.

Estefania Quartino es periodista, comunicóloga, co- conductora de Fórmula DDN, feminista, amante de los animales. Twitter: @estefyquar