¿Por qué hay menos mujeres emprendedoras?

La semana pasada se dio a conocer que Jeff Bezos, CEO de Amazon, se retiraría de su puesto. Bezos de 57 años logró multiplicar su fortuna durante la pandemia. Él, como muchos otros hombres empresarios cumplen un estereotipo que se ha visto últimamente, el del hombre que no tuvo nada y ahora es sumamente exitosos.

En un Discurso en la Universidad de Princeton dijo: "de niño fui un inventor de garaje. Inventé un cerrador automático de puertas con neumáticos llenos de cemento, una cocina solar con un paraguas y papel aluminio para atrapar a mis hermanos". Y aunque el ex CEO de Amazon no provenía de una familia multimillonaria, no es cierto que se crió en un ambiente de pobreza.

El emprendedor blanco y con estudios

Cuando el creador de Amazon era bebé su madre se separó de su padre biológico y se casó con Mike Bezos, un ingeniero que ocupó varios cargos de gestión en multinacionales. El hombre adoptó y le dio su apellido a Jeff.

Cuando Jeff tenía 30 años decidió abandonar su empleo en el mundo de las finanzas para fundar una tienda por internet. Sus padres y algunos familiares invirtieron en la idea 250 mil dólares, y su esposa de entonces MacKenzie trabajó en el área de contabilidad.

Un informe de la Universidad de California retrató al perfil del emprendedor como un hombre blanco y con educación superior. El periodista Ross Levine en la revista Quartz tituló su investigación del tema como: Los emprendedores no tiene un gen especial para el riesgo, simplemente viene de familias con dinero.

¿Y las mujeres emprendedoras?

En 2019 Summit-Spain Startup calculó que el 81 % de los emprendedores son hombres. Sin embargo, el informe Presencia de mujeres en la empresa española calcula que la presencia de las mujeres está más enfocada al sector sanitario con el 62 %, educativo con el 55 %, entre otros servicios. ¿Pero existe una razón por la que las mujeres emprenden menos?

María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España explicó que ocasiones tener a un padre empresario puede minimizar el riesgo, y otorgar una sensación de confort y seguridad. También menciona la importancia de incorporar al fracaso como parte de la cultura empresarial y afirma que muchos empresarios fracasan la primera vez.

En muchas ocasiones para conseguir un negocio sólido es necesario más de un intento, pero Tosca señala que en el caso de las mujeres las oportunidades son menos accesibles, tanto en términos cuantitativos (conseguir créditos) como cualitativos (tiempo, socios y empleados).

Por último Tosca apunta que la pandemia y la crisis económica agravará la brecha de género en el empleo y pondrá en riesgo la creación de nuevas empresas.Sin embargo, ella apuesta por adoptar modelos cooperativos que no reproduzcan el estereotipo tan masculino del emprendedor que triunfa solo, sin ayuda y sin pensar a su alrededor, sino todo lo contrario.

Con información de S Moda