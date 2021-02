¿Por qué es más difícil aprobar el aborto en países pobres?

“Porqué le buscamos apellidos al periodismo. Si el periodismo no escucha al 52% de la población (las mujeres), y si no es capaz de preguntarse por qué no hay mujeres en una nota, se está haciendo un periodismo mediocre, fin, estos apellidos que le hemos puesto al periodismo son muy jartos; periodismo narrativo, si no es narrativo no es periodismo; periodismo de datos, si no hay datos no es periodismo, todos son apellidos, lo mismo es con la perspectiva de género”, comenta Catalina para La Cadera de Eva .