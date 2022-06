¿Por qué el 70% de las madres se arrepienten de serlo?

"Se sigue diciendo que uno no conoce el verdadero amor hasta que no sos madre, o que los chicos vienen con un pan bajo el brazo, que hay que tener dos para que el primero no esté solito, que quién va a cuidar cuando seas vieja o viejo, que no hay nada más importante que una hija o hijo y que el vínculo por parte de la madre es de incondicionalidad total", añadió la activista.