¿Por qué Cordero habla de despenalizar y no de legalizar el aborto?

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha sustituido al presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas, se pronunció nuevamente en favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, enfatizó el uso del lenguaje jurídico correcto, y dijo que era erroneo decir que el aborto se legalizaría.

Cordero explicó que el aborto no está legalizado, ya que después de la semana 12, la interrupción del embarazo está penalizada. "El aborto sigue tipificado después de la semana 13 de embarazo, porque después pone en riesgo la vida de la madre. Posteriormente, por razones de carácter científico", dijo durante la mañanera.

Previo a ser designada como secretaria de gobernación, Sánchez Cordero fungió como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde sus posicionamientos políticos fueron considerados progresistas, especialmente en lo correspondiente al aborto.

Durante la campaña electoral, Cordero enfatizó en diversas ocasiones la diferencia entre la legalización y la despenalización de la interrupción del embarazo. Durante el Simposio de Derecho en Juicio, realizado por el Tecnológico de Monterrey en 2018, Sánchez Cordero envió un mensaje confuso al decir que, aunque no estaba a favor del aborto, sí defendería el derecho de las mujeres a decidir.

"Por supuesto que vamos a respetar el derecho a la vida; ¿tú crees que a mí me gustan todos estos asesinatos que son 250 mil? ¿Tú crees que a mí me parece lógico que tengamos 40 desaparecidos y cada vez tengamos más fosas clandestinas donde se encuentran restos humanos?", agregó.

¿Cuál es la diferencia entre "legalizar" y "despenalizar" el aborto?

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, legalizar significa "dar estado legal a algo o comprobar y certificar la autenticidad de un documento o de una firma", mientras que despenalizar significa "suprimir el carácter penal de un acto que se considera ilegal".

Existe una relación que puede llegar a ser confusa entre ambos términos jurídicos; sin embargo, al tratarse del aborto el fondo es el mismo: saber si se continuará criminalizando la decición de las mujeres sobre sus propios cuerpos.

"Con despenalizar, como la misma palabra lo refiere, con el prefijo des, nos referimos a sacar al aborto del código penal, porque actualmente sabemos que el aborto está prohibido en los códigos penales de las entidades federativas y en Código Penal Federal, y que solo está despenalizado en las primeras 12 semanas [en Ciudad de México y Oaxaca], pero después de esas semanas continúa penalizado", explicó Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia en políticas públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en entrevista para La Cadera de Eva.

Rebeca Lorea explicó que, en ocasiones, cuando se habla de despenalización del aborto, se enuncia de manera incompleta, debido a que el aborto solo ha sido despenalizado en México hasta la semana 12 de gestación:

"Por eso a veces es incompleto decir solamente despenalizar el aborto, y no especificar que es antes de las doce semanas, porque una despenalización completa sería que ni siquiera existiera el delito de aborto, en ninguna semana de gestación ni nada".

Por otra parte, existe confusión creada por el término legalizar, ya que se encuentra estrechamente relacionado con la despenalización. Cuando una conducta ya no se prohíbe ni se penaliza, en teoría, se vuelve legal. "En las entidades donde está despenalizado el aborto, si abortas en las primeras 12 semanas del embarazo, no estás cometiendo ninguna ilegalidad, porque esa conducta ya no está prohibida", explicó Rebeca.

Por otra parte, según lo dicho por Rebeca Lorea, algunas personas también utilizan el término legalizar para aludir a la regulación: "ahí la diferencia es que no solo no te castiga y no está prohibido, sino que, además, hay un sistema y otras normas que regulan cómo lo puedes hacer frente al estado o amparado por el estado".

Hacer énfasis en la diferencia de términos

La coordinadora de incidencia en políticas públicas de GIRE afirmó que es posible que la insistencia de diferenciar los términos "despenalización" y "legalización", en el discurso de la secretaria de gobernación, pueda tener la intención de atenuar la discusión sobre un tema polémico, como lo es el aborto. "Sus mensajes, esta semana, han sido ambiguos; yo creo que un poco para darle gusto a todos", dijo.

"Más allá de precisiones jurídicas, ya sea que hablemos de despenalización o legalización, en el fondo es lo mismo: vamos a respetar la decisión de las mujeres de abortar protegidas por la ley o no", agregó Rebeca Lorea.

Eliminar la criminalización

Además, la integrante de GIRE señaló que la despenalización del aborto puede contribuir a eliminar la criminalización de las mujeres que abortan. "En GIRE entendemos la criminalización no sólo como las mujeres que ya están en la cárcel con una sentencia condenatoria por haber abortado, sino todo el estigma que acompaña y que es provocado por el hecho de que, en el código penal, existe el aborto", dijo.

Rebeca Lorea explicó que al despenalizar el aborto, ya sea en las primeras 12 semanas o por completo, no se podría perseguir legalmente a las mujeres por abortar y, al mismo tiempo, contribuiría a que, en el imaginario social, la gente deje de estigmatizar a las mujeres que abortan.