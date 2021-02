¿Por qué a algunos hombres les “afecta” que usemos juguetes sexuales?

Los juguetes sexuales no se deben verse como un enemigo (Foto: Pexels)

En los últimos años, se ha visto un aumento considerable en el uso de juguetes sexuales por parte de mujeres que desean explorar su cuerpo más allá del sexo en pareja y quieren encontrar nuevos rincones de placer a solas, no obstante, esto también ha creado molestias entre algunos hombres, quienes aseguran que les “afecta” que ellas disfruten de los sex toys.

Un estudio sobre el mercado global de juguetes sexuales femeninos, publicado por Technavio, señala que hay un crecimiento imparable en el uso de estos, especialmente del succionador de clítoris, que favorece orgasmos más largos e intensos en la mujer. Pero ¿qué implicaciones ha tenido este aumento en el uso de juguetes eróticos y cómo afecta a los hombres?

¿Uso de juguetes sexuales “afecta” a hombres?

Sin duda ha habido un cambio en la percepción del placer femenino, pues hasta hace algunas décadas, era imposible pensar en herramientas tecnológicas destinadas a los orgasmos de ellas, lo que tiene mucho que ver con el auge de los movimientos feministas y la conciencia sobre las relaciones de género justas y, sobre todo, equitativas.

En ese contexto, el uso de juguetes sexuales en las mujeres ha experimentado un aumento exponencial, lo que de acuerdo con Begonya Enguix, antropóloga y experta en masculinidades, no es bien recibido por todos, ya que puede crear inseguridades en el sector de la población masculina más tradicional.

La especialista señala que por años se ha creído que el hombre es el miembro activo durante las relaciones sexuales, por lo que es él quien debe iniciar siempre la seducción y es quien debe conquistar a la mujer y claro, satisfacerla sexualmente. Podría decirse que se le considera el responsable del placer femenino, de manera que el uso de juguetes sexuales por parte de ellas podría suponer un competidor.

“En el caso de masculinidades tradicionales que se consideran custodias del cuerpo femenino y responsables únicas de su placer, pueden ver amenazada su virilidad”, señala la experta a ABC Bienestar.

Placer femenino individual mejora el sexo

Los juguetes sexuales en las mujeres no solo han dado pie hacia relaciones más igualitarias, sino que también visibiliza el placer femenino individual y permite eliminar las ideas que afirmaban que solo los hombres tienen necesidades sexuales y deseos de placer.

Aunque es reciente el auge de los sex toys, hay evidencia de que los vibradores para obtener placer sexual ya eran bastante comunes en las mujeres hace varios años y que quienes los utilizaban, podían disfrutar mucho más de las relaciones sexuales en pareja. Lo que si es nuevo, es la incorporación de nuevas tecnologías en los juguetes sexuales, que permiten que sean más efectivos y que incluso, puedan controlarse a distancia.

Esto hace pensar que, en algún momento, será posible que los juguetes sexuales sustituyan a las parejas sexuales, aunque los expertos señalan que no hay nada de qué preocuparse, pues no parece algo que realmente vaya a suceder. Pero es un hecho que los dispositivos eróticos no se deben ver como un enemigo, sino todo lo contrario, pues cuando somos capaces de disfrutar a solas, el sexo en pareja se vuelve mucho más satisfactorio porque aprendemos a conocer nuestro cuerpo y lo que realmente disfrutamos. Si queremos hacer las cosas más divertidas, los juguetes sexuales también pueden incluirse en los encuentros íntimos juntos y los resultados serán maravillosos.