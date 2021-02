¿Por qué a algunas mujeres nos da pena recibir sexo oral?

El sexo oral puede ser una práctica de gran placer para algunas mujeres, pero no para todas. ¿Cuál es la razón de que no todas disfrutan del sexo oral o por qué se resisten a que se los hagan?

De acuerdo a un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality, los hombres disfrutan más del sexo oral que las mujeres. El estudio encuestó a 1,500 hombres y mujeres de entre 18 y 24 años y encontró que sólo 28% de ellas disfrutan esta práctica sexual.

Lee: ¿Qué posiciones sexuales garantizan la estimulación del clítoris?

via GIPHY

¿Por qué algunas mujeres rechazan que les hagan sexo oral?

¿Te has preguntado por qué rechazas a tu pareja o a la persona cuando quiere practicarte sexo oral? La razón va más allá del creer que no te gusta. El rechazo al sexo oral está relacionado con la idea que se ha creado de nuestra vagina y clítoris, al respecto, la pornografía no ha ayudado a nada.

La sexóloga Mariona Busto ha dicho que a las mujeres nos han transmitido el mensaje de que los genitales femeninos huelan mal y que no son “bonitos”; de esto no se habla, es decir no la socializamos con las demás quienes pueden estar viviendo lo mismo. Esta idea está inserta en nuestra mente, donde la cultura visual de la pornografía ha abonado a rechazarnos, donde nos dan una imagen infatilizada, un pubis sin vellos.

Lee: Lo que no sabías sobre el clítoris

Además, si tu vagina no huele a flores y no está bien depilada, no te crees merecedora de recibir un delicioso cunnilingus (sexo oral). La carga social que se ha creado sobre nuestro clítoris, el órgano sexual que sólo está hecho para recibir placer, nos aleja de explorar con esta práctica parte de nuestra sexualidad.

La construcción social de que las mujeres somos objetos de placer donde somos pasivas y no activas también nos hace rechazarlo. “Nos comportamos como si ellos nos estuvieran haciendo un favor, aunque les encante comernos el coño tanto como a nosotras darles placer”, escribe en su libro Tu sexo es tuyo la sexóloga, Sylvia de Béjar.

Lamentamos que ellos tengan que “meter la cara ahí”, nuestra mente comienza a cuestionarnos “¿si se está aburriendo?”, “¿si a él no le gusta?”, “¿si me tardo en correrme?”, “¿si no me depilé bien?”, expone Béjar. Todos estos cuestionamientos están relacionados con una cultura heteropatraircal que nos ha hecho rechazar nuestro propio cuerpo.

¿Cómo aprender a disfrutar del sexo oral?

Ya que tenemos consciente toda esta carga mental sobre nuestra sexualidad: ¿qué podemos hacer para quitárnosla y disfrutar del sexo oral?

Lee: Técnica sexual Kunyaza para lograr la eyaculación femenina

-Primero, debes aceptarte tal cual eres.

-Si quieres depílate, pero hazlo pero por ti.

-Crea una relación de confianza con tu pareja.

-Crea un ambiente que te dé seguridad y aumente tu erotismo como poner música, una luz baja...

-Ya en el acto deja de pensar y disfruta.

-Di lo que deseas y si necesitas gemir, hazlo.