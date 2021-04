Por no ser electa, funcionaria queda desprotegida vs violencia política

Reyna Miguel Santillán originaria de San Francisco Yateé, Villa Alta Oaxaca, cuya lengua materna es el zapoteco, ha sufrido violencia política al interior del Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca. No se han querido reconocer dichas agresiones por no haber sido electa por votación popular, sino que por su trabajo político y activista fue electa por la Comisión de Selección del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Reyna fue nombrada de manera indirecta por el Congreso Local y el Congreso de la Unión, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF por medio de su Sala Superior y sus Salas Regionales quienes no reconocen las agresiones hacia la funcionaria.

El diputado César Enrique Morales Niño por el Partido del Trabajo (PT) es señalado por Reyna Miguel Santillán como su agresor; se ha encargado de violentarla y acusarla de corrupta por ser profesora, haciendo daño a la integridad de Reyna.

Al respecto, Fátima López, integrante de la Red de Abogadas Violetas, compartió para La Cadera de Eva que la red de Comité de Participación Ciudadana (CPC) está conformado por académicos, por lo que no existe razón para juzgar a Reyna por ser profesora de la Benemérita Universidad de Oaxaca.

Reyna no sólo ha sido agredida por el diputado César Enrique Morales Niño, también Pablo Munguía Gaytán, secretario técnico y los demás compañeros y compañeras del Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca, ya que la violencia que padece ya se convirtió en estructural.

Algunas de las violencia que vive Reyna Santillán dentro de la Comisión es ser ignorada, además de que sus compañeros no asisten a las sesiones que ella dirige.

“Me limitan a entrar a sesiones. No me llegan convocatorias. Se cancelaban las sesiones, estaba insegura de que lo hacían de manera estratégica para que yo no llegará, no se me invitaba a la comisión ejecutiva, no se hacían las sesiones donde tenía que autorizar el informe. De las seis sesiones que convoqué a cuatro no llegaron y a dos sólo asistieron para regañarme y violentarme”, dijo en entrevista para La Cadera de Eva.

Reyna ha emitido su denuncia ante el TEEO y el TEPJF, por medio de su Sala Superior y su Sala Regional Xalapa, donde le dijeron que no podían considerar su petición como violencia política, ya que no había sido electa por el voto popular.

Lo preocupante para Fátima López es que: “Sala Jalapa dice que hay violencia política por violencia de género. En Oaxaca sí hay fuero constitucional para los funcionarios, eso quiere decir que ella va vivir violencia política todo este tiempo, hasta que el diputado deje el cargo”

Sala Jalapa ha dicho que solamente las mujeres electas y en función tienen derechos políticos electorales para poder ejercer a las autoridades, “ha dejado fuera a las mujeres sindicalizadas y las mujeres funcionarias de primer nivel, y a las que no están llegando al puesto a través de la elección. Es sumamente delicado, los derechos políticos electorales sólo podrán ser para mujeres electorales y candidatas en función, dónde las quedamos las activistas, dónde queda Basilia, quien también ah vivido violencia política”, dice Fátima.

Reyna llevará su solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Por eso es que suplico e imploro a las ministras y los ministros de la SCJN acepten y resuelvan el conflicto competencial que se les planteará para que determinen los alcances de la reforma, si le corresponde a los tribunales electorales conocer de los asuntos de violencia cuando las mujeres ejercen cargos de participación ciudadana por designación directa, o en su caso, ¿a qué tribunal debemos acudir a solicitar justicia?, pues son temas que el TEPJF ha omitido estudiar y en lugar de ser un aliado de las mujeres, ha levantado un muro que nos impide acceder a la jurisdicción electoral a pesar de que el legislador fue claro en decir que los Tribunales Electorales deben conocer de los casos de violencia de las mujeres por medio del voto popular y designadas”, señaló Reyna en su comunicado.