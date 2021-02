Poner límites, un primer paso para deconstruir el amor romántico

"Los límites en el amor romántico sobre todo son un compromiso con nosotras mismas, darnos este papel que allá afuera no nos dan, en decir ´ok, yo me reconozco responsable de mí, yo me reconozco conocedora de mí, yo soy la experta en mi vida y nadie me va a venir a decir cual es mi límite, porque yo lo delimito´", afirmó.