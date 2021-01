Política y misoginia: buscan el poder pese a denuncias

"Creo que ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia. Antes eran más abusadas". "Las mujeres deben pensar antes de abrir las piernas". "Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles un curul", son algunas de las frases que políticos, en vísperas de un proceso electoral, han mencionado, como Jorge Hank Rhon, aspirante para la gubernatura de Baja California; Héctor Alonso Granados, diputado local de Morena y José Casas González, diputado de Morelos. A estas frases misóginas se suman denuncias penales, no resueltas, como es el caso de Félix Salgado Macedonio quien aspira a la gubernatura de Guerrero. Lo que deja ver es un entorno de cinismo y simulación ante la violencia contra las mujeres que se vive en el país, alertan feministas.

La cifra de asesinatos de 11 mujeres al día, las llamadas por violencia intrafamiliar cada dos segundos al 911, los 6 millones de mujeres que vivieron un delito sexual en los últimos seis meses de acuerdo con México Evalúa, son ignorados, dejan ver que los derechos de las mujeres "no importan", coinciden Patricia Olamendi, abogada y feminista; Yndira Sandoval, fundadora de las Constituyentes Feministas y Aimée Vega, investigadora del CEIICH UNAM.

Políticos en funciones y aspirantes a candidaturas con antecedentes de violencia política y misoginia evidencia una violencia estructural. "Es una muestra de cómo las instituciones normalizan la discriminación de las mujeres, que la discriminación es la causa de la violencia. Lo que nos vemos es que los partidos políticos son instituciones patriarcales que operan bajo esta lógica. Ven a las mujeres que se incorporan a la esfera pública como intrusas, consideran que estos son espacios para hombres y ven la participación de las mujeres como una amenaza a sus privilegios", dice Aimée Vega, académica, para La Cadera de Eva.

"Las mujeres antes eran más abusadas"

Jorge Hank Rhon, aspirante a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Ciudadano (PES), ha sido un personaje polémico. Al parecer, el INE no tomó en cuenta el historial del empresario, alerta Patricia Olamendi, abogada y feminista. "¿Esa es la oferta política en un país democrático?", se pregunta. "Esto es un llamado al INE, es un proceso electoral, para eso se le faculta, para tomar medidas. No puedes tener una persona que quiera contender para un cargo que inicia con este tipo de señalamientos hacia las mujeres. No puedes aunque digan estoy impedido porque no hay una sentencia, como es en el caso de Félix Salgado, ya se ha evidenciado el clima de complicidad que vivimos todos los días en México, dice.

Félix Salgado Macedonio ha sido acusado de tres violaciones, una de ellas ya prescribió. Un segundo caso sigue en revisión, bajo la carpeta de investigación 1203027010000202017e iniciada por la víctima J.D.G., a quien se entrevistó en este espacio y señaló que no se le dio seguimiento a su denuncia desde que la puso. Al respecto, el jefe del partido de Morena, Mario Delgado, dijo que Salgado era el mejor posicionado y será el candidato de Morena para el estado de Guerrero, sobre las denuncias acusó que solían darse "en estos tiempos todo tipo de acusaciones".

"El responsable es tanto ´el toro´ como el que le agarra la pata"

El problema de la violencia política para las feministas no sólo son los casos en sí mismos sino la estructura que los sostiene. Yndira Sandoval, fundadora de las Constituyentes Feministas, señala "hay tal desfachatez que tiene que ver con el poder del pacto patriarcal y con el desprecio por la vida de las mujeres, es decir, ya no solamente se trata de las personas agresoras en lo particular como individuos; estamos hablando de los partidos políticos que reciben financiamiento de recursos públicos, y que a su vez éstos estos partidos políticos están siendo las plataformas, les facilitan el camino, haciendo referencia al sobre nombre de Félix Salgado, es tan culpable ´el toro´ como el que le agarra la pata".

"No sorprende que Hank Rhon sea candidato del PES"

Para Olamendi, las opiniones que hace el empresario Hank es violencia política porque está dentro del proceso electoral, de acuerdo con las modificaciones del artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

"Artículo 20 Bis. Se impondrá de 100 a 400 días de multa y prisión de uno a tres años al que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres" enuncia la Ley.

"Creo que ahora como que se la ha bajado un poquito la inteligencia. Antes eran más abusadas. Agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no, ahora ya quieren chambear ellas", mencionó el aspirante a la gubernatura de Baja California.

Hank Rhon acudió al PES como segunda opción para lanzarse como candidato. Primero acudió al Partido Baja California donde se le negó la candidatura. La conexión del candidato con el partido no sorprende, señala Olamendi. "El PES es un partido contrario a la Constitución, al estado laico, representa intereses muy oscuros de ultra derecha", dice.

Jorge Hank es dueño de Grupo Caliente, el canódromo, el estado de los Xolos de Tijuana, una plaza comercial, la residencia-zoológico y el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, está inscrito como propiedad de la nación. Por esto, ha sido denunciado por fraude y despojo de bienes de la nación.

Hank Rhon ha sido acusado por tres asesinatos, entre ellos, se le relaciona con el caso de Héctor Félix Miranda, un periodista del semanario Tijuana ZETA. No hubo consecuencias para el empresario. Además, se tiene registro de que fue detenido por encontrarle un arsenal de 20 armas largas, 40 cortas, 40 cortas, 70 cargadores, más de 9 mil cartuchos y una granada, según el diario El País.

¿Dónde queda la Ley 3 de 3?

El candidato por el estado de Baja California no sólo tiene antecedentes penales, también misóginos. La Ley 3 de 3 señala que no puede aspirar a un cargo político alguien que sea deudor de pensión alimenticia, agresor o acosador sexual y agresor en el ámbito familiar en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

"Urge que la 3 de 3 sea una legislación y no sólo un lineamiento electoral, ahorita sólo sirve como foco. Debido a esa iniciativa, antes sólo nos fijábamos si los funcionarios eran corruptos o tenían vínculos con el narco. Lo que busca es dejar de invisibilizar a las mujeres ante los ojos de la democracia. En este momento, la ley 3 de 3 se vuelve como una radiografía que nos permite ver todas las dimensiones de la violencia", señala Yndira.

Además, la fundadora de las Constituyentes Feministas expresa que las mujeres son la mayoría de las ciudadanas que ejercen el voto y aún así no hay voluntad política para protegerlas. El gobierno tiene la bandera electoral de proteger los derechos de las mujeres, en la práctica no se ven acciones. Las voces de los políticos reflejan lo que piensan los partidos, coinciden las feministas.

"No abrir las piernas y embarazarse".

Héctor Alonso Granados, diputado local de Morena, dijo que las mujeres deberían "no abrir las piernas y embarazarse". En un entorno donde al año se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año, según un estudio del Instituto Guttmacher. Además, el movimiento Las Libres ha señalado que la judicialización hacia las mujeres se aplica de manera selectiva, afecta sobre todo a las que viven en condiciones de pobreza, violencia, marginación y exclusión

"Perdóname la expresión porque no la dije yo solamente, estoy pensando si la digo... hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar", señaló el legislador ante el cuestionamiento del periodista, Leopoldo Lara, sobre las iniciativas anti aborto, Héctor Alonso Granados.

Otros casos

La naturaleza de las frases misóginas se dejaron ver con los comentarios del senador Samuel Garza quien le pidió a su esposa "no enseñar pierna" en el live que hicieron por Instagram, que levantó polémicas en redes por el comentario.

También, la declaración del diputado de Morelos, José Casas González, quien se expresó de manera misógina desde la tribuna del Congreso estatal, tras solicitar que su homóloga petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz sea sometida a juicio político por presuntamente violentar el Artículo 10 en la fracción sexta de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos e incurrir en desacato. "Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul", dijo.

Las declaraciones y acciones de estos funcionarios dejan ver una falta de congruencia en el gobierno, quien se dice estar preocupado por la situación de violencia que viven las mujeres en México, a la que se le ha llamado "la otra pandemia". Sin embargo, en lo que le corresponde no hay regulación ante las expresiones de violencia por parte de políticos que están gobernando o pretenden hacerlo.