Polis piden más discreción a morras besándose; acusan de lesbofobia

En redes sociales comenzó a circular un video de denuncia contra un policía de Tabasco que pidió a una pareja de lesbianas retirarse del parque porque se estaban besando.

El acto sucedió en el Parque Tomás Garrido de Villahermosa, Tabasco. El policía se acerca a las jóvenes y les pide que no realicen muestras de afecto debido a que "hay familias".

"Hay gente que le gusta y no le gusta", dijo.

"Se pueden besar, no hay problema, pero quiero que me entiendan que yo no le estoy diciendo que sea lesbiana, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero discreto", asegura el elemento de seguridad.

En respuesta una de las jóvenes le pidió que se retirara y señaló que previo a scar al cámara, el policía había cambiado su actitud, ya que previó a ser grabado les había pedido que se retiraran.

"¿Discreta cómo? ¿Que no me bese con mi novia solo porque soy mujer y soy lesbiana? No estoy haciendo nada que no hagan personas heterosexuales. Hace un momento estaba usted pidiéndome que yo me retirara".



Un amigo de las jóvenes preguntó "qué les está pidiendo, qué se escondan". La respuesta del policía fue que no, si no evitar besarse cuando pase alguien. El joven replicó "si no hay ni un problema de infracción no sé por qué está aquí, porque yo sólo vi a las señoritas dándose un besito.

Un policía se acercó a la pareja a decirles que debían "ser más discretas". pic.twitter.com/diZzS7FfdX — Altavoz LGBT+ (@AltavozLgbt) February 24, 2022

En acto de protesta, una de las afectadas organizó un besotón contra la lesbofia que se llevará a cabo el viernes 25 de febrero a las 5 p.m. en el mismo parque donde vivió este suceso.

"En apoyo a la agresión que mi novia y yo vivimos el día de ayer por parte de la policía del estado, diversas organizaciones se unieron para realizar este Gran Besatón no nos quedemos calladas, los actos de lesbofobia no deben ser tolerables", escribió la afectada en su cuenta de Instagram.

LESBOFOBIA

El acto de discriminación ocurrido en Tabasco tiene similitud al de Six Flags, donde se le pidió a una pareja del miso sexo no se besarán, por ello se llevó a cabo el "Besotón contra la homofobia".

¿Un acto de lesfobia? La lesbofobia se refiere a la aversión hacia las mujeres que tienen inclinaciones sexuales y afectivas por otras mujeres. De acuerdo con un texto escrito por June Fernández y Andrea Momoitio, publicado en la revista Viento Sur, "la lesbofobia es el rechazo u odio al lesbianismo en cualquiera de sus expresiones, fruto del convencimiento de que la heterosexualidad es la única opción válida de sexualidad. Forma parte de la propia estructura del hetero-patriarcado".

Cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México reportan que más de 50 por ciento de la comunidad LGBTI en el país apela a la discriminación que vive. Además, cerca de 40 por ciento de la población no está dispuesta a vivir con alguien que sea de orientación sexual diferente.